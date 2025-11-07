Компания Gunvor отказалась покупать активы российского "Лукойла": как решат вопрос

В США назвали компанию Gunvor, "марионеткой Кремля". Из-за этого компания отозвала предложение по российскому "Лукойлу".

Что будет с международными активами "Лукойла"?

Швейцарский торговый дом, который предлагал купить международные активы российского нефтяного гиганта, назвал обвинения "фундаментально дезинформированным", сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Также в Минфине США заявили, что никогда не одобрили бы сделку покупки "Лукойла" компанией, которая связана с Путиным.

Президент Трамп четко дал понять, что война должна немедленно прекратиться. Пока Путин будет продолжать бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензии на деятельность и получение прибыли,

– сообщило Министерство финансов США в X.

Эти комментарии появились после того, как "Лукойл" на прошлой неделе заявил, что принял предложение многонационального торгового дома купить его международный бизнес после того, ведь Трамп объявил о санкциях против энергетической компании. "Лукойл" заявил, что Казначейство США должно одобрить сделку, прежде чем она будет официально внесена в черный список 21 ноября.

Обратите внимание! В Европе активы Lukoil включают два нефтеперерабатывающих завода в Болгарии и Румынии, 45-процентную долю в голландском топливоперерабатывающем заводе и около 2000 автозаправочных станций.

Что известно о компании Gunvor?

Gunvor был основан шведским миллиардером Торбьерном Торнквистом и Геннадием Тимченко, одним из ближайших союзников Путина.

В 2014 году, за несколько дней до того, как США ввели санкции против бывшего совладельца Gunvor после аннексии Крыма Россией, Тимченко продал свои 43,6% в торговом доме. С тех пор торговый дом дистанцировался от России.

Gunvor есть и всегда был открытым и прозрачным в отношении своей собственности и бизнеса, и в течение более десяти лет активно дистанцировался от российской торговли, продавая свои российские активы, и публично осуждал войну в Украине,

– сказал представитель Gunvor Сет Пиетрас.

Что известно о продаже активов "Лукойла"?