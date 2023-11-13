Датский лидер рынка стал международным спонсором войны – тот кичится работой с армией России

НАПК расширило список международных спонсоров войны. На этот раз в него попала компания из Дании.

Компания из Дании помогает россиянам

Как стало известно Национальному агентству по предотвращению коррупции, ведущий датский производитель товаров на основе каменной ваты Rockwool активно сотрудничал с россиянами. Компания работала с оккупантами и до полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 делает это чуть ли не на показ.

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Более того, через посредников Rockwool работает даже с российским Министерством обороны, с которым имеет очень продолжительную историю отношений. В частности, с 2014 по 2021 год компания снабжала свою продукцию для строительства и ремонта военных кораблей России.

Всего после аннексии Крыма Rockwool предоставила свою продукцию как минимум для 31 корабля ВМФ России. Речь идет о крейсерах, эсминцах, атомных подводных лодках, фрегатах, десантных кораблях, тральщиках и разведывательных кораблях. Пока известно о 52 контрактах на общую сумму 329 миллионов российских рублей.

В апреле 2022 года компания Rockwool официально сообщила, что остается работать на российском рынке и с тех пор не меняла своей позиции.

В России Rockwool представлен 4 заводами, где работают 1200 человек. Это примерно 10% от общего числа сотрудников компании. Направления Rockwool не выполняет заказы в России, потому что очень боится попасть под санкции, поэтому использует посредников.