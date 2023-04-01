Компания миллиардера Брэнсона уволит 85% персонала

Virgin Orbit к 3 апреля планирует уволить 85% своего персонала. Компания британского миллиардера Бенсона заявила о неспособности обеспечить финансирование.

Virgin Orbit планирует уволить 85% персонала

Увольнение в Virgin Orbit коснется примерно 675 сотрудников во всех сферах компании. Это составляет 85% персонала компании.

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После появления новости об увольнении работников и недостаточном количестве финансирования, акции компании упали более чем на 44% по торгам в Нью-Йорке.

более чем на 44% по торгам в Нью-Йорке. В компании заявили, что выплаты уволенному персоналу и другие расходы составят около 15 миллионов долларов.

Несколько недель тому назад Virgin Orbit приостановила работу, чтобы укрепить свои финансы. По данным BBC, Virgin Orbit может прекратить свою деятельность "в обозримом будущем".

Также недавно Virgin Orbit потерпела неудачу при попытке запустить спутник на орбиту с территории Великобритании. Первоначально запуск проходил нормально и казалось, что ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne поднимается правильно.