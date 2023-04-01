Virgin Orbit планує звільнити 85% персоналу

Звільнення в Virgin Orbit торкнеться приблизно 675 співробітників в усіх сферах компанії. Це складає 85% персоналу компанії.

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Після появи новини про звільнення працівників та недостатню кількість фінансування, акції компанії впали більш ніж на 44% на торгах у Нью-Йорку.

більш ніж на 44% на торгах у Нью-Йорку. У компанії заявили, що виплати звільненому персоналу та інші витрати становитимуть близько 15 мільйонів доларів.

Кілька тижнів тому Virgin Orbit призупинила роботу, аби зміцнити свої фінанси. За даними ВВС, Virgin Orbit може припинити свою діяльність "в осяжному майбутньому".

Також нещодавно Virgin Orbit зазнала невдачі під час спроби запустити супутник на орбіту з території Великої Британії. Спочатку запуск проходив нормально і здавалося, що ракета-носій повітряного запуску LauncherOne піднімається правильно.