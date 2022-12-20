Британия обязала компанию российских олигархов продать местного сетевого провайдера

Великобритания обязала инвестиционную компанию LetterOne продать регионального сетевого провайдера Upp Corporation. Дело в том, что инвесткомпанией владеют российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.

Отмечается, что нынешнее право собственности на Upp Corporation составляет угрозу национальной безопасности Великобритании. Об этом заявил глава британского Министерства бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии Грант Шаппс.

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Российская LetterOne вынуждена продать британского провайдера Upp Corporation

LetterOne, также известная как L1, заявила, что разочарована решением британского правительства о необходимости продать 100% акций Upp Corporation в определенный период и в соответствии с установленным процессом.

Ранее в этом году британское правительство уже использовало закон о национальной безопасности и инвестициях, который вступил в силу в январе, чтобы аналогично обязать китайскую технологическую компанию Nexperia продать не менее 86% крупнейшего завода по производству микрочипов Newport Wafer Fab.

Как пишет издание Reuters, этот закон позволяет властям Великобритании проверять и потенциально блокировать сделки и инвестиции в чувствительных секторах экономики страны. При этом, касательно кейса российского LetterOne, Грант Шаппс сообщил, что Upp обязали провести аудит безопасности сети перед ее продажей.

Между тем, в LetterOne отметили, что получили одобрение британского правительства на приобретение Upp в 2021 году, и тогда их инвестиции приветствовались, а теперь вынуждены продать провайдера из-за совершенно противоположной позиции властей.

Добавим, что в Украине владельцы LetterOne, российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман, продолжают владеть значительными активами, в частности, "Альфа-Банком", который недавно был переименован в Sense Bank.