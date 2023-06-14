Samsung вводит новый график работы: для чего техгигант предлагает дополнительный выходной

Известная технологическая компания из Южной Кореи анонсировала нововведения в график работы для своих работников. Более того, в Samsung раскрыли одну из ключевых причин изменений.

Сотрудники Samsung получат дополнительный выходной в месяц. Речь идет о пятнице в период получения заработной платы. Обычно это 21 число каждого месяца.

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Samsung вводит новый график работы

В компании отчитались, что примерно три четверти работников во всем мире – это люди до 30 лет. Следовательно, руководство Samsung стремится создать новую корпоративную культуру, которая будет способствовать их подопечным следовать современным тенденциям и развивать понимание.

Еще одна цель технологического гиганта – это удержать талантливых работников, в системе профессиональных ценностей которых растет важность гибкого графика работы.

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Однако это нововведение не касается для работников, работающих на полной ставке. В то же время, Samsung не является новатором в Южной Корее в контексте адаптации новых форматов графика работы.

Например, раньше его конкурент в стране – SK Hynix – сообщила о введении подобных условий работы для работников. В SK Hynix люди, работающие более 40 часов в неделю, могут не работать одну пятницу в месяц.