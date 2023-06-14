Співробітники Samsung отримають додатковий вихідний на місяць. Йдеться про п'ятницю у період отримання заробітної платні. Зазвичай йдеться про 21 число кожного місяця.
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Samsung запроваджує новий графік роботи
У компанії відзвітували, що приблизно три чверті працівників у всьому світі – це люди до 30 років. Відтак керівництво Samsung прагне створити нову корпоративну культуру, яка сприятиме їхнім підопічним слідувати сучасним тенденціям та розвивати розуміння.
Ще одна ціль технологічного гіганта – це втримати талановитих працівників, у системі професійних цінностей яких зростає важливість гнучкого графіка роботи.
Проте це нововведення не стосується для працівників, які працюють заводі на повну ставку. Водночас Samsung не є новатором у Південній Кореї у контексті адаптації нових форматів графіку роботи.
Для прикладу, раніше його конкурент у країні – SK Hynix – повідомила про запровадження подібним умов роботи для працівників. У SK Hynix люди, які працюють більш як 40 годин на тиждень можуть не працювати одну п'ятницю на місяць.