Співробітники Samsung отримають додатковий вихідний на місяць. Йдеться про п'ятницю у період отримання заробітної платні. Зазвичай йдеться про 21 число кожного місяця.

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Samsung запроваджує новий графік роботи

У компанії відзвітували, що приблизно три чверті працівників у всьому світі – це люди до 30 років. Відтак керівництво Samsung прагне створити нову корпоративну культуру, яка сприятиме їхнім підопічним слідувати сучасним тенденціям та розвивати розуміння.

Ще одна ціль технологічного гіганта – це втримати талановитих працівників, у системі професійних цінностей яких зростає важливість гнучкого графіка роботи.

До теми! Американський мільярдер розкритикував популярну систему оцінки діяльності компаній, яку часто використовують учасники фінансового ринку. Ілон Маск назвав цю структуру "дияволом".

Проте це нововведення не стосується для працівників, які працюють заводі на повну ставку. Водночас Samsung не є новатором у Південній Кореї у контексті адаптації нових форматів графіку роботи.

Для прикладу, раніше його конкурент у країні – SK Hynix – повідомила про запровадження подібним умов роботи для працівників. У SK Hynix люди, які працюють більш як 40 годин на тиждень можуть не працювати одну п'ятницю на місяць.