Украинский гигант по производству мороженого купил завод в Польше - что известно о деталях сделки

Украинский рынок активно "заходит" на иностранные рынки. Речь идет не только о поставках продукции, но и об открытии собственных мощностей за рубежом.

Экспансия украинского бизнеса продолжается

Компания "Три медведя", которая является одним из крупнейших производителей замороженных продуктов в Украине, купила свой первый зарубежный актив. Под ее контроль польский производитель замороженных продуктов Nordis.

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Мы действительно приобрели завод Nordis в Польше. Для нас выход за границу – логичный шаг, ведь европейский рынок достаточно развит и продолжает расти

– подтвердил Дмитрий Ушаев, владелец компании "Три медведя".

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Nordis имеет завод в 53 километрах от немецкой границы и складские помещения. Компания занимается производством более 100 наименований мороженого и полуфабрикатов.

Стоимость покупки польского бизнеса Ушмаев не раскрывает. Также он добавил, что Nordis продолжит развиваться в Польше и поставлять свою продукцию в Европу, но в Украине товаров от этой компании не будет. Польский и украинский бизнес будут обмениваться опытом, что будет способствовать совместному росту.