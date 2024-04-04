Експансія українського бізнесу продовжується

Компанія "Три ведмеді", яка є одним з найбільших виробників заморожених продуктів в Україні, купила свій перший закордонний актив. Під її контроль польський виробник заморожених продуктів Nordis.

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Ми дійсно придбали завод Nordis у Польщі. Для нас вихід за кордон – логічний крок, адже європейський ринок достатньо розвинутий і продовжує зростати

– підтвердив Дмитро Ушаєв, власник компанії "Три ведмеді".

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Nordis має завод за 53 кілометри від німецького кордону та складські приміщення. Компанія займається виробництвом понад 100 найменувань морозива та напівфабрикатів.

Вартість купівлі польського бізнесу Ушмаєв не розкриває. Також він додав, що Nordis продовжить розвиватися у Польщі та постачати свою продукцію у Європу, але в Україні товарів від цієї компанії не буде. Польський та український бізнеси будуть обмінюватися досвідом, що сприятиме спільному зростанню.