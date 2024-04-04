Экспансия украинского бизнеса продолжается
Компания "Три медведя", которая является одним из крупнейших производителей замороженных продуктов в Украине, купила свой первый зарубежный актив. Под ее контроль польский производитель замороженных продуктов Nordis.
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Мы действительно приобрели завод Nordis в Польше. Для нас выход за границу – логичный шаг, ведь европейский рынок достаточно развит и продолжает расти
– подтвердил Дмитрий Ушаев, владелец компании "Три медведя".
Nordis имеет завод в 53 километрах от немецкой границы и складские помещения. Компания занимается производством более 100 наименований мороженого и полуфабрикатов.
Стоимость покупки польского бизнеса Ушмаев не раскрывает. Также он добавил, что Nordis продолжит развиваться в Польше и поставлять свою продукцию в Европу, но в Украине товаров от этой компании не будет. Польский и украинский бизнес будут обмениваться опытом, что будет способствовать совместному росту.