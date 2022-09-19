Компенсации за трудоустройство переселенцев: сколько денег государство уже выплатило работодателям

Работодатели, взявшие на работу более 11 тысяч внутренне перемещенных лиц, получили компенсации от государства. По состоянию на 16 сентября, им выплатили в общей сложности 122 миллиона гривен.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что активизация ситуации на рынке труда и повышение уровня занятости в настоящее время является одной из ключевых задач правительства.

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Поддержка бизнеса и уязвимых категорий населения

Свириденко рассказала, что кроме компенсаций за трудоустройство переселенцев, правительство стимулирует предпринимателей создавать новые рабочие места путем предоставления государственных грантов на открытие и развитие бизнеса. В Кабмине ожидают, что это позволит создать около 300 тысяч рабочих мест.

Кроме того, ожидаем поддержки парламентом еще одной инициативы по предоставлению компенсаций бизнесу за трудоустройство отдельных категорий граждан, в частности молодежи на первое рабочее место, участников боевых действий, одиноких родителей,

– добавила министр.

Напомним, что с апреля этого года правительство запустило программу компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц – за каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает предпринимателю 6 500 гривен в течение двух месяцев.

По условиям программы, компенсации получает работодатель, взявший на работу ВПЛ с зарплатой не ниже минимальной (6 500 гривен), зарегистрированный плательщиком единого взноса на соцстрахование, который подал налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь прошлый год и не является неприбыльной организацией.