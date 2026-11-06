Кто на самом деле владеет OLX: кому принадлежит популярный сервис объявлений в Украине

OLX уже давно стал одной из самых популярных площадок для покупки и продажи товаров в Украине, однако за этим знакомым брендом стоит большой международный бизнес. Рассказываем, кому принадлежит платформа, кто контролирует ее материнскую компанию и как OLX стал частью глобальной корпоративной структуры.

Кому принадлежит OLX и кто контролирует компанию

Владельцем международной платформы OLX является нидерландская технологическая компания Prosus. OLX Group входит в ее структуру и является дочерней компанией, полностью принадлежащей Prosus. Это прямо указано в официальном сообщении OLX Group о финансовых результатах за 2026 финансовый год.

В то же время за Prosus стоит еще один большой международный игрок – южноафриканский холдинг Naspers. Он является мажоритарным акционером Prosus, то есть владеет контрольным пакетом акций этой компании. Именно благодаря такой корпоративной структуре Naspers обладает опосредованным контролем над OLX.

Prosus работает на международном рынке технологий и электронной коммерции. Компания инвестирует в различные цифровые бизнесы, в частности в онлайн-торговлю и сервисы, объединяющие покупателей и продавцов. OLX входит в этот портфель и развивает направление онлайн-площадок объявлений.

Важно! Различайте владельца бренда и руководство компании. OLX Group имеет собственную управленческую команду, которая отвечает за операционную деятельность и развитие бизнеса. По состоянию на 2026 год генеральным директором OLX Group является Кристиан Гизи (Christian Gisy).

Как OLX появился в Украине и кому принадлежит украинская платформа

История украинского OLX началась еще до появления бренда на местном рынке. В 2006 году в Украине заработал сайт Slando, специализировавшийся на объявлениях о продаже товаров и услуг. В сентябре 2014 года украинская платформа стала частью международной группы OLX. Об этом сообщает сама компания на странице своего киевского офиса.

После перехода под международный бренд платформа продолжила развиваться в Украине. Сегодня OLX.ua является частью глобальной экосистемы OLX Group, которая работает с категориями товаров, недвижимости, автомобилей и вакансий. Украинская платформа остается одним из важных направлений деятельности группы.

Обратите внимание! Таким образом, OLX не является украинской компанией по структуре собственности, хотя имеет местную команду и работает на украинском рынке. Непосредственным владельцем международной группы является Prosus, а ее мажоритарным акционером – Naspers. Поэтому конечный корпоративный контроль над платформой принадлежит южноафриканскому холдингу.

Такая связь важна для понимания того, кому принадлежит сервис: украинский сайт является частью международного бизнеса, а ключевые корпоративные решения в отношении группы принимаются на уровне ее материнской структуры.

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