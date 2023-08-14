Кому продлили налоговые льготы и как определить, есть ли вы среди них

Как известно, с 1 августа в Украине упразднили налоговые льготы, вернули налоговые проверки и штрафы за нарушение. Этот закон, который приняли по требованию МВФ, касается не всех – в нем есть несколько исключений.

Закон №3219-IX не только вернул довоенные правила налогообложения, но и увеличил штрафы за неиспользование кассовых аппаратов. Кроме того, вернулись налоговые проверки, которые в первую очередь касаются производителей акцизных товаров, игорного бизнеса и поставщиков финансовых услуг.

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Единый налог и отсутствие РРО: для кого сохранили льготы

С 1 августа 2023 года ФЛПы 1 и 2 групп должны уплачивать Единый налог. С начала полномасштабного вторжения уплату ЕП для них сделали добровольной, но теперь эта норма не действует.

Эксперт по ведению ФЛП, во время разговора с 24 Каналом отметил, это касается не всех – предприниматели и предприятия, зарегистрированные на территориях, где ведутся боевые действия, могут и дальше платить ЕП на добровольной основе.

Михаил Смокович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов Похожая ситуация с предпринимателями и РРО. С 1 октября возвращаются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Но предпринимателей, которые ведут свою деятельность в зоне боевых действий, это не касается – они могут торговать без выдачи чеков без финансовых санкций. Но есть несколько нюансов, на которые обязательно стоит обратить внимание во избежание проблем.

Адрес регистрации – ключевой фактор для льгот на Единый налог

В законе четко прописано, что пользоваться налоговыми льготами могут предприятия, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ на:

территории ведения боевых действий;

территории, где была возможность боевых действий;

территории, оказавшейся под временной оккупацией.

Если предприятие зарегистрировано где-либо, а осуществляет свою деятельность на территории боевых действий или на территории, временно находящейся под оккупацией, продолжение налоговых льгот его не касается.

Зарегистрированным на определенных территориях предприятиям разрешено платить Единый налог на добровольной основе с 1 числа месяца, когда начались боевые действия, возникла их угроза или территории временно оказались под оккупацией, до последнего числа месяца, когда боевые действия, их опасность или временная оккупация прошли.

Торговля без кассового аппарата: кого будут прощать

Налоговики будут штрафовать за нарушение закона об РРО с 1 октября 2023 года. Все нарушения, совершенные с 1 января 2022 года до этой даты, наказываться не будут.

Штрафы выросли Если налоговики обнаружат продажу товара, услуг или работ в обход кассового аппарата, то будут наказывать предпринимателей штрафом: – рисковые группы товаров: 100% от суммы первого нарушения и 150% от суммы последующих нарушений;



– другие группы товаров: 25% от суммы за первое нарушение и 50% – за следующие.

Вместе с тем в законе предусмотрено, что все нарушения, совершенные на территориях ведения боевых действий, где была угроза ведения боевых действий или оказавшихся под временной оккупацией территориях, наказываться штрафом не будут.

Где ФЛП указывает адрес ведения деятельности

То есть, все предпринимателям следует понимать ключевое отличие: для налоговых льгот предприятие должно быть зарегистрировано на указанных территориях, а от штрафа за неиспользование РРО освобождаются те, кто на них осуществлял деятельность.

Адрес ведения деятельности предприниматели указывают в двух документах: заявлении о работе на упрощенной системе налогообложения, а также форме 20 ОПП.

Соответственно, для того чтобы избежать штрафа за торговлю без использования кассового аппарата, в одном из этих двух документов в поле адреса ведения деятельности должен быть указан адрес на территории ведения боевых действий, где была опасность их возникновения, или находящиеся под временной оккупацией.

Как предпринимателям посмотреть, к какой категории принадлежат территории

Принадлежность территорий к категориям "ведутся боевые действия", "возможные боевые действия", "временно под оккупацией" определяет Министерство реинтеграции. Соответствующий закон и перечень территорий доступны по ссылке.

В левом столбце есть код КОАТУУ. Лучше всего ориентироваться за ним – скопировать, вбить в поиск и посмотреть, какие населенные пункты входят в список.

Также важно обратить внимание на даты в двух крайних столбиках справа. В них отмечено начало боевых действий, опасности их возникновения или временной оккупации и дата завершения указанных событий.

Не все так просто: от кого могут потребовать уплаты Единого налога

Бухгалтер Михаил Смокович пояснил, что Харьков, Херсон, Запорожье и районы возле этих крупных городов соответствуют категории "возможных боевых действий". Вместе с тем в пояснении к закону от налоговой нет четкого понимания, должны ли ФЛПы, зарегистрированные на этих территориях платить Единый налог.

Если до 20 августа не будет четкого разъяснения этого вопроса, скорее всего, ФЛПам, зарегистрированным в Харькове, Херсоне и Запорожье, придется платить Единый налог. В результате от уплаты ЕП освободятся только те, кто зарегистрирован в зоне боевых действий,

– объяснил эксперт.

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