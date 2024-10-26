Суд окончательно конфисковал в пользу Украины имущество одного из богатейших олигархов России

Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб третьих лиц швейцарской компании Metalloinvest Trading AG и российского АО "Нексайн". Судьи оставили в силе решение о конфискации активов.

Об этом отметили в Высшем антикоррупционном суде. Эти активы принадлежали российскому миллиардеру Алишеру Усманову и его партнерам.

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Что известно о решении ВАКС по активам Усманова

Суд первой инстанции удовлетворил административный иск Министерства юстиции Украины к российскому бизнесмену и его окружению, применив санкции. Заинтересованные стороны выразили свое несогласие с этим решением и впоследствии подали апелляционные жалобы.

Однако после тщательного рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты подтвердила решение Высшего антикоррупционного суда и отклонила апелляционные жалобы третьих лиц, которые не заявляли самостоятельных требований на предмет спора.

Таким образом, решение о взыскании активов подсанкционных лиц, включая железорудную продукцию и полное право собственности на уставный капитал ИТ-компании, вступило в законную силу и больше не подлежит обжалованию.

Стоит отметить, что конфискованные активы россиянина Алишера Усманова содержат около 165 000 тонн железной руды на сумму более 2 миллиардов гривен, которые хранятся в украинских портах, а также корпоративные права IT-компании ООО "Петер-Сервис Украина".

Среди ответчиков по делу, кроме Усманова, также были Андрей Скоч, его отец Владимир Скоч, дочь Варвара Скоч и Владимир Стрешинский. Все они являются миноритарными акционерами группы USM, которую контролирует Усманов.