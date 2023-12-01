Конфискованное российское имущество будет продаваться через "ПрозорроПродажи"
Источник:Минэкономики
Теперь подсанкционные российские активы будут продаваться через онлайн-площадку "Прозорро.Продажи". Такое нововведение было принято в конце ноября, чтобы определить процедуру продажи собственности резидентов государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.
На что повлияет это нововведение
Организатором торгов в системе должен быть Фонд государственного имущества, а средства продаж будут направляться на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
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По мнению инициаторов проекта, это создаст комплексную законодательную рамку управления активами, связанными со страной-агрессором, а также повышает доверие потенциальных инвесторов к системе управления публичным имуществом и способствует привлечению долгосрочных инвестиций.
ФГИ реализует государственное имущество на онлайн-аукционах в системе "Прозорро.Продажи" уже более пяти с половиной лет и за это время в госбюджет поступило почти 12 миллиардов гривен. Реализация санкционного имущества через Прозорро.Продажи позволит так же прозрачно и конкурентно управлять им в пользу государства.
Как участвовать в торгах
Чтобы участвовать в аукционах по продаже санкционного имущества, нужно зарегистрироваться через одну из аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадок. Это, например, площадки "Е-тендер", "Госзакупки. Онлайн", "Национальная Электронная Биржа" и т.д.
Полный перечень площадок можно найти за ссылкой.
Вся информация по онлайн-аукционам по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте prozorro.sale.