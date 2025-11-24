Бизнес задолжал банкам более 160 миллиардов гривен: кто чаще всего брал кредиты

Малый и средний бизнес в Украине может получить кредит на развитие. В октябре эта сумма достигла 2 миллиардов гривен.

На какую сумму набрал кредитов бизнес Украины?

С начала использования инструмента государственных гарантий в декабре 2020 года выдано 51 202 кредита на общую сумму 165,5 миллиардов гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.

В октябре предприниматели получили 560 кредитов на более чем 2 миллиарда гривен. По количеству оформленных кредитов лидируют такие банки:

"Приватбанк" – 14 830 кредитов на общую сумму 21,4 миллиард гривен;

"Ощадбанк" – 3 313 кредитов на 12,1 миллиардов гривен;

"Укргазбанк" – 1 018 кредитов на 10,4 миллиардов гривен;

"ПУМБ" – 727 кредитов на 8,6 миллиардов гривен;

"Укрэксимбанк" – 526 кредитов на 8,1 миллиардов гривен.

В каких городах и какой бизнес брал больше всего кредитов?

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве – 2 725 кредитов на общую сумму 10,6 миллиардов гривен, а также в таких регионах:

Днепропетровской области – 1 937 кредитов на 6,3 миллиардов гривен;

Львовской – 1 766 кредитов на 5,8 миллиардов гривен;

Харьковской – 937 кредитов на 5,5 миллиардов гривен;

Киевской – 1 497 кредитов на около 4,9 миллиардов гривен;

Одесской – 1 443 кредита на 4,3 миллиарда гривен.

По сферам бизнеса больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:

сельское хозяйство – 4 396 кредитов на общую сумму 27,9 миллиардов гривен;

перерабатывающая промышленность – 4 849 кредитов на 23,1 миллиарда гривен;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9 423 кредита на 19,7 миллиардов гривен;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1 162 кредита на 2,4 миллиарда гривен;

строительство – 777 кредитов на 1,9 миллиарда гривен.

Новости украинского бизнеса