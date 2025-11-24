Бизнес задолжал банкам более 160 миллиардов гривен: кто чаще всего брал кредиты
- С декабря 2020 года в Украине выдано 51 202 кредита на сумму 165,5 миллиардов гривен, больше всего кредитов от "Приватбанка".
- Больше всего кредитов обслуживается в Киеве, а по сферам бизнеса лидирует сельское хозяйство с 27,9 миллиардами гривен.
Малый и средний бизнес в Украине может получить кредит на развитие. В октябре эта сумма достигла 2 миллиардов гривен.
На какую сумму набрал кредитов бизнес Украины?
С начала использования инструмента государственных гарантий в декабре 2020 года выдано 51 202 кредита на общую сумму 165,5 миллиардов гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.
Смотрите также Налоги для ФЛП в декабре: что нужно уплатить и кто может этого не делать
В октябре предприниматели получили 560 кредитов на более чем 2 миллиарда гривен. По количеству оформленных кредитов лидируют такие банки:
- "Приватбанк" – 14 830 кредитов на общую сумму 21,4 миллиард гривен;
- "Ощадбанк" – 3 313 кредитов на 12,1 миллиардов гривен;
- "Укргазбанк" – 1 018 кредитов на 10,4 миллиардов гривен;
- "ПУМБ" – 727 кредитов на 8,6 миллиардов гривен;
- "Укрэксимбанк" – 526 кредитов на 8,1 миллиардов гривен.
В каких городах и какой бизнес брал больше всего кредитов?
Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве – 2 725 кредитов на общую сумму 10,6 миллиардов гривен, а также в таких регионах:
- Днепропетровской области – 1 937 кредитов на 6,3 миллиардов гривен;
- Львовской – 1 766 кредитов на 5,8 миллиардов гривен;
- Харьковской – 937 кредитов на 5,5 миллиардов гривен;
- Киевской – 1 497 кредитов на около 4,9 миллиардов гривен;
- Одесской – 1 443 кредита на 4,3 миллиарда гривен.
По сферам бизнеса больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:
- сельское хозяйство – 4 396 кредитов на общую сумму 27,9 миллиардов гривен;
- перерабатывающая промышленность – 4 849 кредитов на 23,1 миллиарда гривен;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9 423 кредита на 19,7 миллиардов гривен;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1 162 кредита на 2,4 миллиарда гривен;
- строительство – 777 кредитов на 1,9 миллиарда гривен.
Новости украинского бизнеса
В 2025 году 96% компаний в Украине повысили зарплаты, причем 64% из них повысили на 11 – 20%. 94% фирм планируют сделать то же самое в 2026 году.
В июле-сентябре 2025 года в Украине зарегистрировано 77,4 тысячи новых ФЛП, что является самым высоким показателем за последние два года. Больше всего новых регистраций произошло в сферах розничной торговли, ИТ, транспорта, логистики, и в ключевых экономических центрах, таких как Киев и Днепропетровская область.
Предприятия критической инфраструктуры могут присоединиться к государственной системе ПВО для защиты энергетики, связи и транспорта. Группы ПВО будут действовать под руководством военного командования, а предприятия могут закупать или получать средства ПВО.
Основные препятствия для бизнеса в Украине включают нехватку рабочей силы (59%), опасность работы (49%), и рост цен на сырье (47%). Отключение света, перебои с водо- и теплоснабжением стали значительной проблемой для 19% предприятий в октябре