"Эпицентр" просит кредиты под "5 – 7 – 9%": большой бизнес рассказал, почему нужна помощь

Большой бизнес, пострадавший от российских атак, не может получить доступ к государственной программе "5 – 7 – 9%" для восстановления. Поэтому совладелица компании "Эпицентр" Галина Герега призвала поддержать компании.

Почему "Эпицентру" нужны недорогие кредиты

Галина Герега говорит, что в настоящее время программа государственных кредитов "5 – 7 – 9%" фактически ориентирована на малый и средний бизнес. Об этом совладелица "Эпицентра" рассказала "Интерфакс-Украина".

Правительственная программа, о которой сегодня все говорят, "5–7–9%", не поддерживает большой бизнес. О нас вы вспоминаете, уважаемые представители власти, тогда, когда нужно платить налоги (…) Мы не просим от вас многого. Дайте нам льготные кредиты, дайте нам возможность использовать эту программу для восстановления. Потому что, считаю, несправедливо в рамках этой программы предоставлять средства только малому и среднему бизнесу,

– сказала Герега.

По ее словам, "Эпицентр" не может брать валютные кредиты из-за чрезмерной финансовой нагрузки. Поэтому бизнес рассчитывает на возможность получить доступное кредитование в рамках государственной программы.

Кроме того, из-за российских атак компании сталкиваются с проблемами при поиске новых складских площадей. Как отметила Герега, после ударов по логистической инфраструктуре владельцы складов не всегда готовы сдавать помещения большим компаниям. Поэтому "Эпицентр" также заинтересован в возможности арендовать площади, находящиеся в государственной собственности.

Уничтожены тысячи "квадратов" торговых площадей, сотрудники уходят из компании

По словам Галины Гереги, российские атаки с начала полномасштабной войны уничтожили 417 тысяч квадратных метров торговых площадей "Эпицентра". Еще около 500 тысяч повреждены. Кроме того, компания потеряла значительные логистические мощности.

Также война влияет и на кадровую ситуацию:

В настоящее время в "Эпицентре" работает около 38 тысяч человек, еще 4,6 тысячи сотрудников служат в ВСУ.

В то же время с начала полномасштабной войны компанию покинули примерно 8 тысяч работников. После последних атак на логистические объекты, по словам Гереги, часть сотрудников вновь начала увольняться.

Напомним, что в ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по "Эпицентру". В результате атаки был полностью уничтожен логистический центр компании в Киеве на улице Вискозной, а также два больших складских комплекса.

Под удар попал и завод Epicentr Ceramic Corporation – один из крупнейших производителей керамической плитки в Украине. Российская ракета попала непосредственно в производственную площадку, из-за чего работа предприятия фактически была парализована.

Чтобы не допустить дефицита продукции и перебоев с поставками, "Эпицентр" планирует временно перенести производство на два предприятия компании за рубежом.