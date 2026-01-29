Деньги на энергоустойчивость: для бизнеса изменили лимиты доступных кредитов

Во времена постоянных обстрелов энергосистемы и дефицита электроэнергии бизнесу нужно привлекать больше средств, чтобы иметь возможность работать. Для этого в Украине действует программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", которую расширили в январе 2026 года.

Как изменили условия кредитов для бизнеса?

Программу "Доступные кредиты" расширили для повышения энергоустойчивости бизнеса, сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Смотрите также "Получить от 100 до 300 тысяч гривен": на что киевляне смогут потратить помощь

Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили со 150 до 250 миллионов гривен.

В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, также добавили когенерационные установки. Таким образом бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации.

Заметьте! Средства также разрешено направлять на приобретение солнечных панелей, установление ветровых установок, систем накопления энергии, газопоршневых, газотурбинных и биогазовых генерационных установок.

Как принять участие в программе "Доступные кредиты"?

Прежде всего выберите банк-участник среди 46 учреждений, в том числе и государственных; Далее – откройте счет в выбранном банке на физическое или юридическое лицо предпринимателя; Обратитесь в ваш банк и подайте заявку на кредит. Нужно будет предоставить все необходимые документы, такие как информация о бизнесе, финансовые отчеты, паспорт и т.д; Определите цели кредитования.

Выплата ФОПам на генераторы