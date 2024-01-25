В 2024 году около 70% банковских кредитов будут приходиться на малый и средний бизнес

В 2024 году прогнозируется, что значительная часть кредитов, предоставленных банками, будет приходиться на сектор малого и среднего бизнеса. Около 50% этих кредитов будут приходиться на государственные программы "5 – 7 – 9", "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг 5 – 7 – 9%".

Сколько кредитов берут бизнесы

Директор департамента малого и среднего бизнеса ГЛОБУС БАНКА Оксана Шульга рассказала 24 Каналу, что с 24 февраля 2022 было выдано 44 тысячи кредитов по программе "5 – 7 – 9" на общую сумму более 177 миллионов гривен.

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Это в 1,5 раза превышает количество кредитов, выданных в период с 2020 по февраль 2022 года.

Какие бизнесы получили больше всего кредитов за время действия программы:

сельскохозяйственные предприятия – 31,2 тысячи кредитов на сумму 130 миллиардов гривен;

предприятия сферы торговли – почти 26 тысяч кредитов на почти 69 миллиардов гривен;

сфера промышленности – 9,2 тысячи кредитов на сумму 43,8 миллиарда гривен.

Так, по итогам 2023 года на программу "5 – 7 – 9" пришлась четверть всех кредитов.

По словам Оксаны Шульги, в 2024 году реализация программы станет более точечной и будет акцентировать внимание на предпринимателях в тех отраслях экономики, которые еще не возобновились после широкомасштабного вторжения и осуществляют свою деятельность в регионах с высокими военными рисками.

Оксана Шульга Директор департамента малого и среднего бизнеса ГЛОБУС БАНКА В бюджете на 2024 год на программу "5 – 7 – 9" заложено 18 миллиардов гривен. Однако более 5 млрд этих средств будет израсходовано на покрытие накопленной задолженности за компенсацию процентов перед участвующими в программе банками. То есть фактически бюджет программы в 2024 году сократится почти на треть. И вполне уместна переориентация государственной поддержки на отрасли, которые больше всего в ней нуждаются.

Что будет с кредитованием в 2024 году

В 2024 году государственные программы "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг 5 – 7 – 9%" станут ключевыми средствами поддержки малого и среднего бизнеса.

Доступный факторинг

Программа "Доступный факторинг" предусматривает предоставление беззалоговых кредитов микро-, малому и среднему бизнесу на сумму до 5 миллионов гривен с возможностью отсрочки платежа по ставке 13% годовых сроком до 360 дней. Этот финансовый инструмент позволяет предпринимателям привлечь необходимые средства для поддержки своего бизнеса, обновления ликвидности, сохранения рабочих мест и инвестиций в развитие.

Доступный финансовый лизинг 5 – 7 – 9%:

Эта программа ориентирована на помощь предпринимателям в приобретении сельскохозяйственной техники, коммерческого транспорта и другого оборудования по сниженным ставкам. Государство компенсирует базовую ставку вознаграждения до 5%, 7% или 11% годовых в зависимости от условий программы.

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Оксана Шульга объяснила, как можно использовать эти кредитные программы для поддержки бизнеса.

К примеру, в случае поставки продукции в крупную торговую сеть, где оплата происходит с отсрочкой, "Доступный факторинг" позволяет банку выкупить долг сети перед поставщиком на 100% стоимости товара. Таким образом, предприниматель получает деньги за проданные товары сразу и может использовать их для своей оперативной деятельности.

Программа "Доступный факторинг" позволяет пополнить оборотные средства предприятий МСБ и "залить" дополнительные средства в экономику, что очень важно сейчас, в период войны. Эта программа минимизирует риск вымывания оборотных средств, концентрирует усилия предприятий на собственном развитии без вынужденных пауз,

– делится эксперт.

А вот по программе "Доступный финансовый лизинг 5 – 7 – 9%", предприниматели имеют возможность приобрести необходимое оборудование в лизинг на период до 5 лет по ставкам, которые в 1,5 – 2 раза ниже рыночных. Все административные и регистрационные процедуры в рамках этой программы выполняет банк.

! Оксана Шульга считает, что программы "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг 5 – 7 – 9%" имеют большой потенциал для поддержки новых предпринимателей, часто сталкивающихся с дефицитом оборотных средств или проблемами с приобретением оборудования для бизнеса.