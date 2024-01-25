Скільки кредитів беруть бізнеси

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Оксана Шульга розповіла 24 Каналу, що з 24 лютого 2022 року було видано 44 тисячі кредитів за програмою "5-7-9" на загальну суму понад 177 мільйонів гривень.

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Це в 1,5 раза перевищує кількість кредитів, виданих у період з 2020 по лютий 2022 року.

Які бізнеси отримали найбільше кредитів за час дії програми:

сільськогосподарські підприємства — 31,2 тисячі кредитів на суму 130 мільярдів гривень;

підприємства сфери торгівлі — майже 26 тисяч кредитів на майже 69 мільярдів гривень;

сфера промисловості — 9,2 тисячі кредитів на суму 43,8 мільярда гривень.

Так, за підсумками 2023 року на програму "5-7-9" припала чверть усіх кредитів.

За словами Оксани Шульги, у 2024 році реалізація програми стане більш точковою та акцентуватиме на підприємцях у тих галузях економіки, які ще не відновилися після широкомасштабного вторгнення та які здійснюють свою діяльність в регіонах з високими воєнними ризиками.

Оксана Шульга Директорка департаменту малого та середнього бізнесу ГЛОБУС БАНКУ У бюджеті на 2024 рік на програму “5-7-9” закладено 18 млрд грн. Однак понад 5 млрд цих коштів буде витрачено на покриття накопиченої заборгованості за компенсацію відсотків перед банками, що беруть участь в програмі. Тобто фактично бюджет програми у 2024 році скоротиться майже на третину. І цілком слушним є переорієнтація державної підтримки на галузі, які найбільше її потребують.

Що буде з кредитуванням у 2024 році

2024 році державні програми "Доступний факторинг" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" стануть ключовими засобами підтримки малого та середнього бізнесу.

Доступний факторинг

Програма "Доступний факторинг" передбачає надання беззаставних кредитів мікро-, малому та середньому бізнесу на суму до 5 мільйонів гривень із можливістю відтермінування платежу за ставкою 13% річних на термін до 360 днів. Цей фінансовий інструмент дає підприємцям можливість залучити необхідні кошти для підтримки свого бізнесу, оновлення ліквідності, збереження робочих місць та інвестицій у розвиток.

Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%:

Ця програма орієнтована на допомогу підприємцям у придбанні сільськогосподарської техніки, комерційного транспорту та іншого обладнання за зниженими ставками. Держава компенсує базову ставку винагороди до 5%, 7% чи 11% річних в залежності від умов програми.

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Оксана Шульга пояснила, як можна використовувати ці кредитні програми для підтримки бізнесу.

Наприклад, у випадку постачання продукції до великої торговельної мережі, де оплата відбувається з відтермінуванням, "Доступний факторинг" дозволяє банку викупити борг мережі перед постачальником на 100% вартості товару. Таким чином, підприємець отримує гроші за продані товари відразу і може використовувати їх для своєї оперативної діяльності.

Програма "Доступний факторинг" дозволяє поповнити обігові кошти підприємств МСБ та "залити" додаткові кошти в економіку, що є дуже важливим зараз, в період війни. Ця програма мінімізує ризик вимивання обігових коштів, концентрує зусилля підприємств на власному розвитку без вимушених пауз,

— ділиться експертка.

А от за програмою "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", підприємці мають можливість придбати необхідне обладнання в лізинг на період до 5 років за ставками, які на 1,5-2 рази нижчі за ринкові. Всі адміністративні та реєстраційні процедури в рамках цієї програми виконує банк.

Зауважте! Оксана Шульга вважає, що програми "Доступний факторинг" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" мають великий потенціал для підтримки нових підприємців, які часто зіштовхуються з дефіцитом обігових коштів або проблемами з придбанням обладнання для бізнесу.