Падение доходов компании Boeing: почему так произошло

Boeing впервые получил уменьшение доходов за последние семь кварталов. Однако эти убытки были ожидаемы.

Что происходит в Boeing

Уолл-стрит снизил свои ожидания после январской аварии, связанной с авиастроителем. Речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Тогда Boeing был вынужден замедлить свое производство.

Читайте также Изменения в законодательстве: какие будут новые правила торговли алкоголем, сигаретами и топливом

Под ограничения попали самые продаваемые самолеты компании Boeing – 737 MAX. Федеральное управление гражданской авиации США не только требовало решения проблемы, а и установлению новой системы, что будет осуществлять более тщательный контроль качества воздушных судов.

В апреле Boeing понес новые потери. Нынешние ограничения связаны с усиленными проверками заводов компании американскими регуляторами.

Как упала прибыль Boeing

5 января произошла аварии на самолете 737 MAX 9. В марте Boeing заявил об использовании от 4 до 4,5 миллиарда долларов из-за кризисного положения.

Потери Boeing с января по март достигли 3,93 миллиарда долларов. В свою очередь аналитики ожидали показатель 4,49 миллиарда долларов.

С начала года акции компании упали на 35%. Впоследствии, они увеличились на 3,6%. Рост произошел на последних торгах, из-за того, что убытки компании были меньше, чем ожидалось ранее.