Румыны расширили блокаду границы: что требуют перевозчики и фермеры

На границе с Румынией с Украиной продолжаются акции протеста. Пикетчики уже перекрыли три пункта пропуска.

Протесты на границе Румынии и Украины

Сегодня утром румынские перевозчики и фермеры снова начали акцию протеста на украинской границе. Они перекрыли уже три пункта пропуска.

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Легковые автомобили и автобусы могут ехать беспрепятственно. Ограничено или заблокировано движение грузового транспорта на следующих участках:

"Халмеу – Дьяково";

"Сирет – Порубное";

"Возрастную-де-Сус – Красноильск".

Интересно, что ранее Министерство сельского хозяйства Румынии уже сообщило, что достигло соглашения с протестующими, акции протеста и блокада границы должны были прекратиться. Впрочем, похоже, что фермеры с перевозчиками хотят требовать выполнения дополнительных условий.

Напомним, первыми перекрывать пункты пропуска на границе с Украиной начали поляки. Они потребовали возвращения разрешений для украинского бизнеса и отмены квот для украинской продукции.

Кроме того, в ходе протеста они добавили требования субсидирования выращивания определенных видов агрокультур и отмены повышения налогов.