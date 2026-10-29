Рабочие – на вес золота: ТОП профессий с самыми высокими зарплатами в 2026 году

В Украине высокие зарплаты предлагают не только в традиционно прибыльных сферах. Например, по отдельным вакансиям медианная зарплата уже превышает 80 тысяч гривен.

В каких сферах рынка труда платят больше всего

Среди лидеров по уровню заработной платы оказались в основном технические отрасли. Об этом 24 Каналу известно из данных исследования OLX Работа.

По состоянию на сентябрь 2026 года первое место по медианной зарплате заняла сфера недвижимости. В этой сфере показатель составил 40 358 гривен, что на 13% больше, чем годом ранее. В пятерку сфер с самой высокой медианной заработной платой также вошли:

строительство и облицовочные работы – 38 080 гривен (+11% за год);

СТО и автомойки – 36 042 гривен (+13%);

логистика, склад и доставка – 33 287 гривен (+17%);

сельское и лесное хозяйство, агробизнес – 31 150 гривен (+12%).

В сфере финансов, банковского дела, страхования и юриспруденции медианная зарплата составила 29 343 гривны, а в производстве и рабочих специальностях – 29 000 гривен. В последней категории за год зафиксирован рост на 19%.

В колл-центрах и телекоммуникациях медианная заработная плата достигла 27 226 гривен, увеличившись на 12%. В медицине и фармацевтике показатель составил 27 221 гривен, однако именно эта сфера продемонстрировала один из самых заметных годовых приростов – на 40%.

В то же время самые низкие медианные зарплаты среди проанализированных категорий были зафиксированы в клининге и среди домашнего персонала – 14 066 гривен, в сфере охраны и безопасности – 16 381 гривен, а также в сфере образования и перевода – 17 000 гривен.

Рейтинг хорошо показывает, что высокие зарплаты сегодня сосредоточены не только в офисных или цифровых профессиях. Значительную часть верхушки рейтинга составляют сферы, где особенно важны практические навыки, опыт и наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. В то же время рост зарплат наблюдается практически во всех категориях, хотя его темпы существенно различаются в зависимости от сферы,

– отметила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Профессии с самыми высокими зарплатами

Если сравнивать не целые отрасли, а конкретные профессии, разница в оплате труда становится еще более заметной. Самую высокую медианную зарплату среди проанализированных специальностей получили штукатуры – 85 000 гривен. За год их оплата труда выросла на 33%.

Второе место заняли стоматологи, которым предлагают в среднем 70 375 гривен в месяц. Это на 28% больше, чем в сентябре 2025 года. Почти столько же зарабатывают фасадчики – 70 000 гривен, а их показатель за год увеличился на 19%.

В перечень других высокооплачиваемых профессий вошли:

Технологи – 69 022 гривен (+31% за год); Каменщики – 66 000 гривен (+26%); Дальнобойщики – 65 000 гривен (+8%); Плиточники – 65 000 гривен (+30%); Рихтовщики – 60 000 гривен (+9%).

Если посмотреть уже не на сферы, а на конкретные профессии, видна еще более четкая тенденция: среди самых высокооплачиваемых вакансий много рабочих специальностей. Для работодателей это означает высокую конкуренцию за людей с практическим опытом, а для кандидатов – возможность существенно повысить доход в профессиях, которые еще несколько лет назад не всегда воспринимались как высокооплачиваемые,

– говорит эксперт.

К слову, на сайте рынка труда в Украине наблюдаются различные явления: спрос на одних специалистов может расти, а на других – снижаться.

В сентябре больше всего вакансий было опубликовано в сферах производства, логистики и розничной торговли. В то же время в строительстве зафиксировали самую высокую медианную зарплату среди пяти направлений с наибольшим количеством объявлений.

Наибольший процентный прирост количества вакансий произошел в сфере образования, а наибольший рост медианной зарплаты зафиксировали в IT.74