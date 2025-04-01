Кто владеет украинскими недрами: иностранный капитал и корпоративные группы на рынке полезных ископаемых

На рынке украинских недр активны 2 268 компаний и 78 физических лиц, которые имеют специальные разрешения на пользование полезными ископаемыми. В структуре собственности юрлиц присутствуют представители 51 страны.

Разрешения на добычу ископаемых

Об этом свидетельствует анализ аналитиков R&D центра YouControl, говорится в пресс-релизе, который получил 24 Канал. Исследование охватывает более 3 400 действующих разрешений и выявило значительную концентрацию ресурсов в руках как государственных, так и частных компаний.

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Крупнейшие корпоративные группы, такие как "СКМ", "Смарт-холдинг" и "АТБ", имеют многочисленные разрешения на добычу полезных ископаемых.

Доля государственных и корпоративных предприятий

По данным исследования, больше всего разрешений на пользование недрами в Украине принадлежат государственным предприятиям, таким как "УКРГАЗДОБЫЧА" (213 разрешений) и "УКРНАФТА" (89 разрешений). Однако частные компании также активно владеют стратегическими ресурсами.

Заметьте. В перечне значительных игроков на рынке – корпоративные группы "СКМ" (39 разрешений), "Смарт-холдинг" (17 разрешений), "Захиднадрасервис" (13 разрешений) и "Истван" (12 разрешений).

Иностранный капитал

Иностранный капитал также активно представлен на украинском рынке. Совладельцами 351 компании являются физические и юридические лица из 51 страны мира, среди которых больше всего представителей Кипра (137), Нидерландов (34), Швейцарии (24) и Великобритании (23).

Особое внимание аналитики обратили на владение критическими полезными ископаемыми, что имеет важное значение для национальной безопасности и экономики.

"Из 50 критических минералов в Украине специальные разрешения на пользование 16 имеют 39 компаний", – говорится в исследовании.

Среди них – как государственные предприятия, так и частные компании, в частности из корпоративных групп "Групп ДФ" Дмитрия Фирташа, "АТБ" и "ОНУР", которые владеют разрешениями на добычу титана, циркония, графита, ниобия и хрома.

Интересно, что определенные компании имеют разрешения на добычу нескольких стратегических минералов одновременно. Например, ООО "ДЕМУРИНСКИЙ ГОК" обладает разрешениями на добычу ванадия, ниобия, скандия и других критических минералов. Однако, компания стала государственной в марте 2023 года после того, как ее бенефициаром был россиянин Михаил Шелков, который находится под санкциями СНБО.

Корпоративные группы

Из 39 проанализированных компаний 22 принадлежат к 13 корпоративным группам. Некоторые из этих групп объединяют несколько предприятий, которые имеют доступ к критическим ископаемым.

Группа "АТБ" : ключевое лицо – Геннадий Буткевич – бенефициар четырех компаний: ООО "Развитие Побужья" (графит); ООО "Пержанская рудная компания" (цинк, бериллий); ООО "Титан-Апатитовая группа" (титан); ООО "ЦФР Групп" (цирконий).

: ключевое лицо – Геннадий Буткевич – бенефициар четырех компаний: ООО "Развитие Побужья" (графит); ООО "Пержанская рудная компания" (цинк, бериллий); ООО "Титан-Апатитовая группа" (титан); ООО "ЦФР Групп" (цирконий). Партнером Буткевича с долей менее 10% в уставном капитале этих компаний является Виталий Якименко. В состав "Группы семьи Якименко" входят три компании с доступом к критическим минералам: ООО "Цветмет Украины" (никель); ООО "Майн Экстракшн" (хром); ООО "Таурус Инфинити" (тантал).

входят три компании с доступом к критическим минералам: ООО "Цветмет Украины" (никель); ООО "Майн Экстракшн" (хром); ООО "Таурус Инфинити" (тантал). Group DF : три компании, связаны с Дмитрием Фирташем , имеют право на добычу титана, ванадия, скандия и циркония: ООО "Валки-Ильменит" (титан, ванадий, скандий, цирконий);

: три компании, связаны с , имеют право на добычу титана, ванадия, скандия и циркония: ООО "Валки-Ильменит" (титан, ванадий, скандий, цирконий); ООО "Межириченский ГОК" (титан); ООО "Мотроновский ГОК" (цирконий).

(титан); ООО "Мотроновский ГОК" (цирконий). Группа СКМ Рината Ахметова: В ее состав входят три компании с разрешениями на германий: ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь"; ООО "Шахта Белозерская"; ЧАО "Шахтоуправление Покровское", которое также связано с группой "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского, находящейся под санкциями СНБО.

В ее состав входят три компании с разрешениями на германий: ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь"; ООО "Шахта Белозерская"; ЧАО "Шахтоуправление Покровское", которое также связано с группой "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского, находящейся под санкциями СНБО. Группа "Укрдонивест": ООО "Краснолиманское", возглавляемое Виталием Кропачевым , имеет разрешение на германий.

ООО "Краснолиманское", возглавляемое , имеет разрешение на германий. Группа "Велта": ООО ПКФ "Велта" (титановые и циркониевые руды) принадлежит к одноименной группе под руководством Андрея Бродского. В марте 2025 года в состав группы вошло ООО "Велта Минералс" (ранее – ООО "Декарт Минералс"), которое также имеет разрешение на титановые руды.

Компании, которые имеют разрешение на пользование полезными ископаемыми / Инфографика YouControl

Другие компании с доступом к критическим ресурсам

ООО "Укрлитийдобыча": Единственное юридическое лицо с разрешением на литиевые руды. Бенефициар – Сергей Табалов.

ООО "СПИС Украина": Часть группы "Онур" с турецким капиталом, которая активно работает в дорожном строительстве в Украине, имеет разрешение на графит и ниобиевые руды.

Часть группы "Онур" с турецким капиталом, которая активно работает в дорожном строительстве в Украине, имеет разрешение на графит и ниобиевые руды. ЧАО "Завалловский графитовый комбинат": Кроме групп "Онур" и "АТБ", спецразрешение на графит имеет эта компания. Почти 79% ее акций принадлежат ООО "Графитинвест", 70% которого контролирует австралийская Volt Resources Ltd. Остальные 20% "Графитинвеста" принадлежит словацкой компании Могра С.Р.О., которой поровну владеют Михаил и Остап Костюк.

Кроме групп "Онур" и "АТБ", спецразрешение на графит имеет эта компания. Почти 79% ее акций принадлежат ООО "Графитинвест", 70% которого контролирует австралийская Volt Resources Ltd. Остальные 20% "Графитинвеста" принадлежит словацкой компании Могра С.Р.О., которой поровну владеют Михаил и Остап Костюк. Компании с марганцевыми рудами: Разрешения имеют ООО "Неотехинвест", АО "Марганецкий ГОК" и АО "Покровский ГОК". Последние две связывают с ферросплавным холдингом Игоря Коломойского ("Приват") и Виктора Пинчука ("Истван").

Доступ к стратегическим ресурсам

В ряде случаев ключевые лица, связаны с крупными бизнес-группами, имеют доступ к стратегическим ресурсам, в частности таких, как титан и марганец. Например, компании, принадлежащие Игорю Коломойскому, имеют разрешение на добычу марганцевых руд, а Виталий Кропачев, который контролирует компании в группе "Укрдонивест", также владеет спецразрешениями на добычу германия.

Заметим, что анализ позволяет увидеть, кто реально контролирует важные ресурсы страны, и насколько значительное влияние на рынок имеют иностранные инвесторы и крупные корпоративные группы.