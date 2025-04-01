Дозволи на видобуток копалин

Про це свідчить аналіз аналітиків R&D центру YouControl, ідеться у прессрелізі, який отримав 24 Канал. Дослідження охоплює понад 3 400 діючих дозволів і виявило значну концентрацію ресурсів у руках як державних, так і приватних компаній.

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Найбільші корпоративні групи, такі як "СКМ", "Смарт-холдинг" та "АТБ", мають численні дозволи на видобуток корисних копалин.

Частка держаних та корпоративних підприємств

За даними дослідження, найбільше дозволів на користування надрами в Україні належать державним підприємствам, таким як "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (213 дозволів) та "УКРНАФТА" (89 дозволів). Проте приватні компанії також активно володіють стратегічними ресурсами.

Зауважте. В переліку значних гравців на ринку – корпоративні групи "СКМ" (39 дозволів), "Смарт-холдинг" (17 дозволів), "Західнадрасервіс" (13 дозволів) та "Істван" (12 дозволів).

Іноземний капітал

Іноземний капітал також активно представлений на українському ринку. Співвласниками 351 компанії є фізичні та юридичні особи з 51 країни світу, серед яких найбільше представників Кіпру (137), Нідерландів (34), Швейцарії (24) та Великобританії (23).

Особливу увагу аналітики звернули на володіння критичними корисними копалинами, що має важливе значення для національної безпеки та економіки.

"З 50 критичних мінералів в Україні спеціальні дозволи на користування 16 мають 39 компаній", – ідеться у дослідженні.

Серед них – як державні підприємства, так і приватні компанії, зокрема з корпоративних груп "Груп ДФ" Дмитра Фірташа, "АТБ" та "ОНУР", які володіють дозволами на видобуток титану, цирконію, графіту, ніобію та хрому.

Цікаво, що певні компанії мають дозволи на видобуток кількох стратегічних мінералів одночасно. Наприклад, ТОВ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГЗК" володіє дозволами на видобуток ванадію, ніобію, скандію та інших критичних мінералів. Проте, компанія стала державною у березні 2023 року після того, як її бенефіціаром був росіянин Михайло Шелков, який перебуває під санкціями РНБО.

Корпоративні групи

Із 39 проаналізованих компаній 22 належать до 13 корпоративних груп. Деякі з цих груп об'єднують кілька підприємств, які мають доступ до критичних копалин.

Група "АТБ" : ключова особа – Геннадій Буткевич – бенефіціар чотирьох компаній: ТОВ "Розвиток Побужжя" (графіт); ТОВ "Пержанська рудна компанія" (цинк, берилій); ТОВ "Титан-Апатитова група" (титан); ТОВ "ЦФР Груп" (цирконій).

: ключова особа – Геннадій Буткевич – бенефіціар чотирьох компаній: ТОВ "Розвиток Побужжя" (графіт); ТОВ "Пержанська рудна компанія" (цинк, берилій); ТОВ "Титан-Апатитова група" (титан); ТОВ "ЦФР Груп" (цирконій). Партнером Буткевича з часткою менше 10% у статутному капіталі цих компаній є Віталій Якименко. До складу "Групи родини Якименко" входять три компанії з доступом до критичних мінералів: ТОВ "Кольормет України" (нікель); ТОВ "Майн Екстракшн" (хром); ТОВ "Таурус Інфініті" (тантал).

входять три компанії з доступом до критичних мінералів: ТОВ "Кольормет України" (нікель); ТОВ "Майн Екстракшн" (хром); ТОВ "Таурус Інфініті" (тантал). Group DF : три компанії, пов’язані з Дмитром Фірташем , мають право на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію: ТОВ "Валки-Ільменіт" (титан, ванадій, скандій, цирконій);

: три компанії, пов’язані з , мають право на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію: ТОВ "Валки-Ільменіт" (титан, ванадій, скандій, цирконій); ТОВ "Межиріченський ГЗК" (титан); ТОВ "Мотронівський ГЗК" (цирконій).

(титан); ТОВ "Мотронівський ГЗК" (цирконій). Група СКМ Ріната Ахметова: До її складу входять три компанії з дозволами на германій: ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля"; ТОВ "Шахта Білозерська"; ПрАТ "Шахтоуправління Покровське", яке також пов'язане з групою "Смарт-Холдінг" Вадима Новинського, що перебуває під санкціями РНБО.

До її складу входять три компанії з дозволами на германій: ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля"; ТОВ "Шахта Білозерська"; ПрАТ "Шахтоуправління Покровське", яке також пов'язане з групою "Смарт-Холдінг" Вадима Новинського, що перебуває під санкціями РНБО. Група "Укрдонівест": ТОВ "Краснолиманське", очолюване Віталієм Кропачовим , має дозвіл на германій.

ТОВ "Краснолиманське", очолюване , має дозвіл на германій. Група "Велта": ТОВ ВКФ "Велта" (титанові та цирконієві руди) належить до однойменної групи під керівництвом Андрія Бродського. У березні 2025 року до складу групи увійшло ТОВ "Велта Мінералс" (раніше – ТОВ "Декарт Мінералс"), яке також має дозвіл на титанові руди.

Компанії, які мають дозвіл на користування корисними копалинами / Інфографіка YouControl

Інші компанії з доступом до критичних ресурсів

ТОВ "Укрлітійвидобування": Єдина юридична особа з дозволом на літієві руди. Бенефіціар – Сергій Табалов.

ТОВ "СПИС Україна": Частина групи "Онур" з турецьким капіталом, яка активно працює у дорожньому будівництві в Україні, має дозвіл на графіт і ніобієві руди.

Частина групи "Онур" з турецьким капіталом, яка активно працює у дорожньому будівництві в Україні, має дозвіл на графіт і ніобієві руди. ПРАТ "Заваллівський графітовий комбінат": Окрім груп "Онур" і "АТБ", спецдозвіл на графіт має ця компанія. Майже 79% її акцій належать ТОВ "Графітінвест", 70% якого контролює австралійська Volt Resources Ltd. Решта 20% "Графітінвесту" належить словацькій компанії Могра С.Р.О., якою порівну володіють Михайло та Остап Костюки.

Окрім груп "Онур" і "АТБ", спецдозвіл на графіт має ця компанія. Майже 79% її акцій належать ТОВ "Графітінвест", 70% якого контролює австралійська Volt Resources Ltd. Решта 20% "Графітінвесту" належить словацькій компанії Могра С.Р.О., якою порівну володіють Михайло та Остап Костюки. Компанії з марганцевими рудами: Дозволи мають ТОВ "Неотехінвест", АТ "Марганецький ГЗК" та АТ "Покровський ГЗК". Останні дві повʼязують з феросплавним холдингом Ігоря Коломойського("Приват") та Віктора Пінчука ("Істван").

Доступ до стратегічних ресурсів

В низці випадків ключові особи, пов'язані з великими бізнес-групами, мають доступ до стратегічних ресурсів, зокрема таких, як титан і марганець. Наприклад, компанії, що належать Ігорю Коломойському, мають дозвіл на видобуток марганцевих руд, а Віталій Кропачов, який контролює компанії в групі "Укрдонівест", також володіє спецдозволами на видобуток германію.

Зауважимо, що аналіз дозволяє побачити, хто реально контролює важливі ресурси країни, і наскільки значний вплив на ринок мають іноземні інвестори та крупні корпоративні групи.