Кто "кормит" бюджет: в налоговой рассказали, какой бизнес платит больше всего налогов
- Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили почти 35% налоговых поступлений в Украине за январь-август 2025 года.
- Наибольший рост налоговых поступлений зафиксирован в перерабатывающей промышленности (+32,3%) и поставке электроэнергии (+33,1%).
Предприятия перерабатывающей промышленности и торговли стали ключевыми донорами украинского бюджета в 2025 году.
Какие отрасли обеспечили треть поступлений?
Согласно официальным данным Государственной налоговой службы, почти 35% всех налоговых поступлений в сводный бюджет за январь-август этого года обеспечили именно эти два сектора. Об этом сообщила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух, передает 24 Канал.
Смотрите также ФЛП будут платить больше: новые ЕСВ и лимиты доходов в 2026 году
В частности:
- Перерабатывающая промышленность обеспечила 17,6% всех налоговых поступлений;
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,7%.
"Эти отрасли стабильно лидируют с начала года", – отметила Карнаух.
Заметьте. Совокупно эти сектора перечислили более 220 миллиардов гривен в бюджет только за 8 месяцев.
Какие еще отрасли в топе налогоплательщиков?
Также среди отраслей, которые приносят стабильно высокий доход, – Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование – 11,6%; а также финансовый и страховой сектор – 10%.
Кто демонстрирует самый быстрый рост налоговых поступлений?
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, больше всего прироста в уплате налогов зафиксировано в таких отраслях:
- Перерабатывающая промышленность – +32,3% (дополнительно 59,9 миллиардов гривен);
- Оптовая и розничная торговля – +29,2% (+52,8 миллиардов гривен);
- Госуправление и оборона – +29,1% (+36,5 миллиардов гривен);
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – +33,1% (+20,9 миллиардов гривен).
Почему это важно?
В период войны и экономической нагрузки на бюджет, стабильное налоговое поступление из реального сектора экономики является очень важным.
Перерабатывающая промышленность, несмотря на риски, продолжает работать, налаживать производственные процессы и наращивать объемы, что свидетельствует о высоком уровне адаптации украинского бизнеса.
Торговля же остается важным элементом внутреннего потребления, что формирует устойчивый спрос и поддерживает денежный оборот.
При этом, рост поступлений из госсектора и энергетики отражает повышенное бюджетное финансирование обороны и энергетических реформ.