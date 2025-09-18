Предприятия перерабатывающей промышленности и торговли стали ключевыми донорами украинского бюджета в 2025 году.

Какие отрасли обеспечили треть поступлений?

Согласно официальным данным Государственной налоговой службы, почти 35% всех налоговых поступлений в сводный бюджет за январь-август этого года обеспечили именно эти два сектора. Об этом сообщила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух, передает 24 Канал.

Смотрите также ФЛП будут платить больше: новые ЕСВ и лимиты доходов в 2026 году

В частности:

Перерабатывающая промышленность обеспечила 17,6% всех налоговых поступлений;

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,7%.

"Эти отрасли стабильно лидируют с начала года", – отметила Карнаух.

Заметьте. Совокупно эти сектора перечислили более 220 миллиардов гривен в бюджет только за 8 месяцев.

Какие еще отрасли в топе налогоплательщиков?

Также среди отраслей, которые приносят стабильно высокий доход, – Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование – 11,6%; а также финансовый и страховой сектор – 10%.

Кто демонстрирует самый быстрый рост налоговых поступлений?

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, больше всего прироста в уплате налогов зафиксировано в таких отраслях:

Перерабатывающая промышленность – +32,3% (дополнительно 59,9 миллиардов гривен);

Оптовая и розничная торговля – +29,2% (+52,8 миллиардов гривен);

Госуправление и оборона – +29,1% (+36,5 миллиардов гривен);

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – +33,1% (+20,9 миллиардов гривен).

Почему это важно?