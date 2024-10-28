Инвестор, благотворитель и застройщик: кто такой Аднан Киван и каким было его состояние

28 октября умер один из самых богатых украинских бизнесменов Аднан Киван. Он был одним из крупнейших застройщиков в Одессе, инвестором, благотворителем и меценатом.

Первый миллион

Аднан Киван имел сирийское происхождение, родился в 1962 году в Сирии, но большую часть жизни прожил в Украине.

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В Украину он переехал, чтобы получать высшее образование. Окончил Одесский институт пищевых технологий, позже учился в России.

В 1986 году Аднан Киван создал компанию, выступавшую посредником в переговорах между СССР и его арабскими должниками. С каждой сделки он зарабатывал 1,5-7% комиссии. Уже к 1990 году заработал на этом около 60 миллионов долларов.

Аднан Киван как застройщик

Предприниматель искал способ инвестировать заработанные на металлотрейдинге средства, когда его одесский знакомый Борис Родин предложил вложить их в его недостроенный объект.

Он говорит, а я сразу подумал – это Бог открыл мне двери,

– вспоминал Киван.

В 2011 году сдал в эксплуатацию первый объект собственного строительства – ЖК "Жемчужина". В его собственности также был одесский "7 канал".

Аднан Киван – крупнейший застройщик Одессы / Фото: Forbes

Интересно! В Одессе Киван построил 46 жилых комплексов "Жемчужина" и другие объекты, такие как ЖК "Оазис", "Дубаи в Одессе", бизнес-центр "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бизнес-центры "Kadorr" и "Французский бульвар", "Kadorr City Mall", торговый центр на Асташкина, торговую галерею "Kadorr".

В 2018 году он купил издание приобрел газету "Kyiv Post" у Мохаммада Захура. В том же году он объявил о планах вложить 400 миллионов долларов в сельское хозяйство, в частности в строительство элеваторов.

Киван как благотворитель и меценат

Аднан Киван известен своей религиозностью и репутацией мецената, который занимается благотворительностью бескорыстно.

В 2002 году Кивана признали "Меценатом года" и наградили "Хрустальным рогом изобилия" за благотворительную деятельность, а в 2003 году он получил титул "Меценат спорта". Он также стал победителем Международного академического рейтинга популярности "Золотая Фортуна".

Он спонсировал строительство Арабского культурного центра. Во время акции "Золотой фонд Одессы – женщины ХХ века" передал чек на сто тысяч гривен Одесскому театру Оперы и Балета, а также подарил более 60 квартир незрячим и нуждающимся одесситам.

Открытие второго восточного культурного центра в Одессе / Фото: Facebook

Интересно! Значительную сумму выделил для Центра реабилитации детей с инвалидностью, перечислил более ста тысяч гривен на счет аптеки для малообеспеченных при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, а также построил современную бесплатную больницу в Сирии.

Состояние Кивана

Согласно оценкам различных рейтингов, состояние Кивана составляет несколько сотен миллионов долларов. Он дважды попадал в рейтинг "100 самых богатых украинцев" от Forbes, в 2020 и 2021 году.

В 2021 году, по данным Forbes, его состояние составляло 240 миллионов долларов. Он является пятым крупнейшим рантье в Украине.

Скандалы бизнесмена

Несмотря на репутацию благотворителя, Аднан Киван неоднократно становился объектом скандалов. В частности, в 2017 году Служба безопасности Украины обвинила бывшего депутата Одесского городского совета Игоря Маркова и Аднана Кивана в финансировании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". В компании Кивана тогда проводили обыски.



СБУ выразило подозрение Кивану / Фото: "Деловая Одесса"

В 2018 году Аднан Киван приобрел самое известное англоязычное издание Украины Kyiv Post за более 3,5 миллиона долларов.

Заметьте! В ноябре 2021 года он объявил о временном приостановлении работы редакции, объяснив это потребностью в "перезагрузке" медиа.

После этого уволенная редакция Kyiv Post предложила Кивану продать издание, а главный редактор Брайан Боннер решил оставить свою должность.

Интересно! В конце ноября бывшие журналисты Kyiv Post основали новое издание – The Kyiv Independent.

Аднан Киван фигурировал как владелец оффшорных компаний в материалах Bahamas Leaks и был близким соратником Сергея Кивалова.