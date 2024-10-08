Работа в милиции, розничный бизнес, энергетика: чем известен Буткевич, владеющий "АТБ"

Геннадий Буткевич стремительно ворвался в украинское медийное поле благодаря футбольному клубу Полесье. Однако инвестиции в футбол далеко не единственное, чем может гордиться предприниматель.

Начало пути

Геннадий Буткевич начал заниматься розничной торговлей в 90-х годах, однако трамплином стала работа во главе службы безопасности скандальной компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), где он зарабатывал 4 тысячи долларов плюс бонусы, рассказывает Бизнес 24.

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Что известно о Геннадии Буткевиче Геннадий Буткевич родился в Днепре 27 мая 1958 года. С детства увлекался бизнесом, спортом и музыкой.

Высшее образование получил в Днепропетровском инженерно-строительном институте и начал карьеру в милиции. Его направлением была борьба с организованной преступностью. Далее поступил в Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, изучал право и экономику.

Также известно, что некоторое время Геннадий Буткевич был правой рукой Павла Лазаренко по силовым вопросам.

Геннадий Буткевич имеет большой круг бизнес-интересов / Фото gordonua

Интересно! Почти все заработанные деньги Буткевич вкладывал в розничный бизнес. Именно тогда он вместе с Евгением Ермаковым и Виктором Карачуном стали владельцами торговой компании "Агротехбизнес", которая впоследствии превратилась в "АТБ-Маркет".

Стремительное развитие

Когда сеть "АТБ" начала разрастаться, Буткевич начал расширять сферу своей деятельности. Он инвестировал в производство пищевых продуктов, спортивные и развлекательные услуги, занимался управлением активами. Стал владельцем или вошел в долевое владение такими компаниями:

"Мясная фабрика "Фаворит плюс";

"Кондитерская фабрика “Квитень";

ООО "Ритейл-Девелопмент";

спортивный клуб "Восход";

киевский конный клуб Equides.

Активно участвовал в общественной и культурной жизни, известен большим количеством благотворительных проектов. В бизнес-кругах считался конкурентом Петра Порошенко, Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и других богатейших бизнесменов Украины.

Энергетический бизнес

В 2015 году Геннадий Буткевич основал компанию BGV Group Management. Ее основная деятельность – добыча полезных ископаемых, нефти и газа. В портфель компании также входят активы по добыче, а также несколько проектов в ритейле.

Впоследствии стал владельцем 83,4% компании "Ядерная энергетическая безопасность Украины", а в 2021 году его компания "Трайдент Геоинвест Украина" приобрела долю в концерне "Укрнафтинвест".

Недавно стало известно, что Буткевич приобрел 18,88% компании "УТ Пауэр", которая занимается производством и распределением электроэнергии. Остальные компании принадлежит Ивану Надеину, который владеет футбольным клубом Верес.

Также известно, что Буткевич инвестировал в недвижимость в США, чтобы строить малые ядерные реакторы.