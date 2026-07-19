ФЛП будут работать по новым КВЭДам: что изменится после 1 января 2027 года

Украинским предпринимателям придется перейти на новую классификацию видов экономической деятельности (КВЭД). С 1 января 2027 года в Украине начнет действовать новое правило, поэтому нужно подготовиться.

Автоматического перехода на КВЭД не будет

ФЛП и юридическим лицам необходимо будет самостоятельно изменить свои КВЭДы. Уже в следующем году начнет действовать NACE 2.1-UA, которая постепенно заменит действующий классификатор ДК 009:2010, сообщили в Нотариальной палате Украины.

Для этого после запуска соответствующего сервиса необходимо подать заявление через государственного регистратора или воспользоваться порталом "Дія". Уже с 1 января 2027 года начнется официальный переход на новую классификацию, а начиная с 2028 года будут использоваться исключительно новые КВЭДы.

Зачем меняют классификатор

Новая классификация NACE 2.1-UA станет частью системы государственной статистики. Ее внедрение предусмотрено Программой развития официальной статистики до 2028 года, а также является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Фактически Украина адаптирует европейский стандарт NACE, который с 1 января 2025 года уже является обязательным для стран ЕС и применяется государствами-кандидатами на вступление в Евросоюз.

Что это означает для бизнеса? Самое главное – предпринимателям не стоит рассчитывать на автоматическое обновление информации. После запуска сервиса каждому ФЛП и юридическому лицу нужно будет самостоятельно подать заявление об изменении КВЭД.

Подготовка государственных органов и других учреждений к переходу продлится до 31 декабря 2026 года, после чего новая классификация начнет действовать официально.

К слову, уже сейчас украинское правительство готовит очередные изменения для физических лиц-предпринимателей. Реформа, вероятно, коснется второй и третьей групп ФЛП упрощенной системы налогообложения.

Реформа не ограничится только изменениями для предпринимателей. Министерство финансов также работает над законопроектом об обновлении системы администрирования НДС. Реформа будет проходить в два этапа: сначала будут совершенствоваться механизмы контроля и борьбы со схемами уклонения от уплаты НДС, а после вступления Украины в ЕС будут вводиться европейские правила администрирования этого налога.