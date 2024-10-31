От государственных проектов до социальных программ: Kyifornia о своей миссии в Украине

Агентство Kyifornia совместно с международными фондами реализует государственные и социальные коммуникационные кампании, направленные на развитие Украины и поддержку ее общества.

Социальные и государственные кампании

Основной фокус Kyifornia – масштабные социальные проекты, которые имеют глубокий смысл и значительное влияние, которые имеют глубокий смысл и значительное влияние, рассказала основательница и СЕО Kyifornia Юлия Курова, передает 24 Канал со ссылкой на MMR.

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Она отметила, что за два года были реализованы кампании на темы кибербезопасности, военных преступлений, помощи спасенным, психологической поддержки, минной безопасности, противодействия домашнему насилию, поддержки ВПО, инклюзивности и другие.

Часто, когда мы получаем резюме, в сопроводительных письмах кандидаты пишут, что сейчас они стремятся делать что-то, что имеет значение, делать проекты, которые приближают Украину к победе. Для нас действительно важна социальная составляющая нашей работы,

– рассказала Курова.

Kyifornia реализует проекты для международных организаций, таких как: UNICEF, USAID, UN, и других, финансирующих инициативы для украинских госструктур. В частности, Офиса Президента, Минцифры, МИД, МКИП и других.

То есть обычно у нас два клиента: международный фонд, который выступает донором, и государственная организация Украины, которая является бенефициаром. Наша роль – коммуницировать важные реформы, государственные сервисы или социально значимую информацию, которую нужно донести до общества,

– резюмирует Курова.

Среди самых известных кейсов Kyifornia: