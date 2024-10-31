Соціальні та державні кампанії

Основний фокус Kyifornia – масштабні соціальні проєкти, які мають глибокий зміст та значний вплив, розповіла засновниця та СЕО Kyifornia Юлія Курова, передає 24 Канал з посиланням на MMR.

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Вона зазначила, що за два роки були реалізовані кампанії на теми кібербезпеки, воєнних злочинів, допомоги врятованим, психологічної підтримки, мінної безпеки, протидії домашньому насильству, підтримки ВПО, інклюзивності та інші.

Часто, коли ми отримуємо резюме, у супровідних листах кандидати пишуть, що зараз вони прагнуть робити щось, що має значення, робити проєкти, які наближають Україну до перемоги. Для нас дійсно важливою є соціальна складова нашої роботи,

– розповіла Курова.

Kyifornia реалізує проєкти для міжнародних організацій, таких як: UNICEF, USAID, UN, та інших, що фінансують ініціативи для українських держструктур. Зокрема, Офісу Президента, Мінцифри, МЗС, МКІП та інших.

Тобто зазвичай у нас два клієнти: міжнародний фонд, який виступає донором, і державна організація України, яка є бенефіціаром. Наша роль – комунікувати важливі реформи, державні сервіси або соціально значущу інформацію, яку потрібно донести до суспільства,

– резюмує Курова.

Серед найвідоміших кейсів Kyifornia: