Як Україна виходитиме на ринок праці в ЄС

Як повідомляє Мінекономіки, така інтеграція відбуватиметься відповідно до рекомендацій Єврокомісії у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року.

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Цей процес передбачає аналіз сумісності українських систем та структур із вимогами EURES, а також впровадження регламентів, що забезпечать ефективну інтеграцію України з європейськими базами даних про робочу силу.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Окрім необхідності забезпечення законодавчої сумісності існуючих українських систем з європейськими стандартами, має бути відповідна технічна сумісність – для ефективного зіставлення вакансій та резюме. Для цього нам потрібно вдосконалити внутрішні інформаційні системи, адаптувати деякі технічні аспекти, що дозволить забезпечити відповідність даних, необхідних для EURES.

На сьогодні EURES підтримує вільний рух робочої сили в 31 країні ЄС та Європейського Економічного Простору, пропонуючи понад 4 мільйони вакансій, що робить платформу зручною й ефективною як для роботодавців, так і для шукачів роботи в Європі.

Зауважте! Поточний план заходів здебільшого спрямований на вивчення досвіду країн, що вже приєдналися до EURES, таких як Польща та Хорватія.