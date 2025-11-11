В поддельных Labubu нашли токсины: почему игрушка угрожает здоровью
- Шведское агентство по химическим веществам выявило высокий уровень запрещенного вещества DEHP в пиратских игрушках Labubu, что токсична для репродуктивной функции.
- Шведская таможня изъяла более 5 300 пиратских игрушек Labubu, популярных из-за высокого спроса, содержащих токсичные вещества, запрещены в ЕС.
Пиратские Labubu в одной из стран Европы оказались чрезвычайно опасными на детей, так как содержат запрещенное токсичное вещество. Оно влияет на репродуктивную функцию.
Что известно об опасных веществах в Labubu?
Шведское агентство по химическим веществам выявило высокий уровень запрещенных химических веществ в пиратских куклах Labubu с мягким наполнителем, сообщает 24 Канал со ссылкой на KEMI.
Пластик на лицевой стороне пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество запрещенного вещества DEHP. В некоторых случаях уровень превышал разрешенное значение в 0,1% по весу до 250 раз.
Вещество DEHP запрещено, поскольку оно токсично для репродуктивной функции. Оно может негативно повлиять на способность иметь детей и развитие эмбриона, плода или ребенка. DEHP запрещено использовать в игрушках в Швеции с конца 1990-х годов, но в некоторых частях мира его до сих пор используют как дешевый способ смягчения пластика.
Поражает, что игрушки, предназначенные для детей, содержат высокий уровень веществ, которые запрещены уже более 20 лет,
– говорит Фрида Рамстрем, инспектор Шведского агентства по химическим веществам.
В агентстве также отметили, что Labubu быстро стали очень популярными, а высокий спрос привел к большому наплыву дешевых пиратских копий из стран за пределами ЕС, где не действуют те же химические правила, что и в ЕС. С начала этого года шведская таможня изъяла более 5 300 таких игрушек.
Обратите внимание! DEHP является распространенным пластификатором, добавляется к пластмассам (особенно ПВХ) для придания им гибкости, прозрачности и долговечности. Он широко используется в производстве пищевой упаковки, медицинского оборудования и игрушек, но связан с серьезными проблемами со здоровьем, такими как нарушения репродуктивной системы, эндокринные расстройства, а также негативное влияние на развитие плода и детей.
Что известно о Labubu?
Labubu создал иллюстратор Касинг Лунг. Фигурки стали хитом на рынке коллекционных игрушек благодаря сотрудничеству с Pop Mart, которая адаптировала его в формат "слепых коробок".
Pop Mart International Group Ltd. сообщил о росте доходов на 250% в третьем квартале 2025 года благодаря популярности игрушек Labubu. Несмотря на рекордные показатели продаж, эксперты предупредили о спаде спроса на Labubu, что привело к потере около 13 миллиардов долларов капитализации в сентябре.
Люксовые бренды, такие как Louis Vuitton, Tiffany, и Loewe, начали использовать персонажей игрушек для привлечения молодой аудитории и освежения имиджа. Такие сотрудничества, в частности с популярным на сегодня брендом Labubu, призваны освежить имидж и привлечь молодую аудиторию.