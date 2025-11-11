В поддельных Labubu нашли токсины: почему игрушка угрожает здоровью

Пиратские Labubu в одной из стран Европы оказались чрезвычайно опасными на детей, так как содержат запрещенное токсичное вещество. Оно влияет на репродуктивную функцию.

Что известно об опасных веществах в Labubu?

Шведское агентство по химическим веществам выявило высокий уровень запрещенных химических веществ в пиратских куклах Labubu с мягким наполнителем, сообщает 24 Канал со ссылкой на KEMI.

Пластик на лицевой стороне пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество запрещенного вещества DEHP. В некоторых случаях уровень превышал разрешенное значение в 0,1% по весу до 250 раз.

Вещество DEHP запрещено, поскольку оно токсично для репродуктивной функции. Оно может негативно повлиять на способность иметь детей и развитие эмбриона, плода или ребенка. DEHP запрещено использовать в игрушках в Швеции с конца 1990-х годов, но в некоторых частях мира его до сих пор используют как дешевый способ смягчения пластика.

Поражает, что игрушки, предназначенные для детей, содержат высокий уровень веществ, которые запрещены уже более 20 лет,

– говорит Фрида Рамстрем, инспектор Шведского агентства по химическим веществам.

В агентстве также отметили, что Labubu быстро стали очень популярными, а высокий спрос привел к большому наплыву дешевых пиратских копий из стран за пределами ЕС, где не действуют те же химические правила, что и в ЕС. С начала этого года шведская таможня изъяла более 5 300 таких игрушек.

Обратите внимание! DEHP является распространенным пластификатором, добавляется к пластмассам (особенно ПВХ) для придания им гибкости, прозрачности и долговечности. Он широко используется в производстве пищевой упаковки, медицинского оборудования и игрушек, но связан с серьезными проблемами со здоровьем, такими как нарушения репродуктивной системы, эндокринные расстройства, а также негативное влияние на развитие плода и детей.

Что известно о Labubu?