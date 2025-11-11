У підроблених Labubu знайшли токсини: чому іграшка загрожує здоров'ю

Піратські Labubu в одній з країн Європи виявилися надвичайно небезпечними на дітей, бо містять заборонену токсичну речовину. Вона впливає на репродуктивну функцію.

Що відомо про небезпечні речовини в Labubu?

Шведське агентство з хімічних речовин виявило високий рівень заборонених хімічних речовин у піратських ляльках Labubu з м’яким наповнювачем, повідомляє 24 Канал з посиланням на KEMI.

Пластик на лицьовій стороні п’яти з семи протестованих ляльок містив велику кількість забороненої речовини DEHP. У деяких випадках рівень перевищував дозволене значення в 0,1% за вагою до 250 разів.

Речовина DEHP заборонена, оскільки вона токсична для репродуктивної функції. Вона може негативно вплинути на здатність мати дітей та розвиток ембріона, плода або дитини. DEHP заборонено використовувати в іграшках у Швеції з кінця 1990-х років, але в деяких частинах світу його досі використовують як дешевий спосіб пом'якшення пластику.

Вражає, що іграшки, призначені для дітей, містять високий рівень речовин, які заборонені вже понад 20 років,

– каже Фріда Рамстрем, інспектор Шведського агентства з хімічних речовин.

В агентстві також зазначили, що Labubu швидко стали дуже популярними, а високий попит призвів до великого напливу дешевих піратських копій з країн поза межами ЄС, де не діють ті ж хімічні правила, що й у ЄС. З початку цього року шведська митниця вилучила понад 5 300 таких іграшок.

Зауважте! DEHP є поширеним пластифікатором, що додається до пластмас (особливо ПВХ) для надання їм гнучкості, прозорості та довговічності. Він широко використовується у виробництві харчового пакування, медичного обладнання та іграшок, але пов'язаний із серйозними проблемами зі здоров'ям, такими як порушення репродуктивної системи, ендокринні розлади, а також негативний вплив на розвиток плода та дітей.

Що відомо про Labubu?