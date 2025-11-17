У новых авто Lada в России нашли опасный дефект в новых авто Lada в России
- Новые Lada Vesta имеют дефект, мешающий управлять авто из-за сильной вибрации руля, которая возникает из-за бракованных подушек двигателя.
- Продажи автомобилей Lada в России за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9% из-за ряда экономических факторов и конкуренции с китайскими авто.
Новые Lada Vesta поступили россиянам с производственным браком. Дефект мешает управлять авто, что может спровоцировать ДТП.
Что известно о массовом дефекте российских Lada?
В новых Lada Vesta нашли очередной заводской брак, особенно это происходит в авто 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nexta Live.
Водители массово жалуются, что руль в автомобиле начинает резко вибрировать, а вибрация такая сильная, что мешает управлять автомобилем.
Причина – бракованные подушки двигателя. Их можно заменить за отдельные средства, но это не всегда решает проблему. Дилеры признают, что массовый дефект и, скорее всего, пришел с завода.
К слову, продажи Lada за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9% – до 211,3 тысячи автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".
Всего в первом полугодии 2025-го в России было реализовано 530,4 тысячи новых легковых автомобилей, а с учетом грузовиков и автобусов – 601,8 тысячи. Это на 28% меньше чем за аналогичный период прошлого года:
- продажи легковых машин снизились на 26%;
- автобусов – почти на 60%;
- больших грузовиков – на 55,9%.
Падение связано с рядом негативных факторов: высокой ключевой ставкой Центробанка, ужесточением условий автокредитования и демпингом со стороны китайских автомобилей, массово ввозимых в страну в 2024 году.
О проблемах российского автопрома
Российский автопром в России за январь – сентябрь 2025 года из-за кризиса сократился на 20%. Продажи авто упали на 22% из-за недоступности автокредитов, вызванную повышением ключевой ставки Центробанком. "АвтоВАЗ" сокращает производственные планы на 2025 год на 40% из-за обвала продаж автомобилей.
Во втором квартале 2023 года закрылось 137 автосалонов в России, а количество дилерских контрактов уменьшилось на 200 из-за падения спроса и экономической стагнации. Санкции и обнищание населения привели к падению авторынка России на 25% за последний год.
Продажи легковых китайских авто в России упали на 27% за январь – октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рыночная доля китайского автопрома в России уменьшилась до 54%, что является самым низким показателем за последние 5 лет.