У нових авто Lada в Росії знайшли небезпечний дефект

Нові Lada Vesta надійшли росіянам з виробничим браком. Дефект заважає керувати авто, що може спровокувати ДТП.

Що відомо про масовий дефект російських Lada?

У нових Lada Vesta знайшли черговий заводський брак, особливо це відбувається в авто 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nexta Live.

Водії масово скаржаться, що кермо в автомобілі починає різко вібрувати, а вібрація така сильна, що заважає керувати автомобілем.

Причина – браковані подушки двигуна. Їх можна замінити за окремі кошти, але це не завжди вирішує проблему. Дилери визнають, що масовий дефект і, швидше за все, прийшов із заводу.

До слова, продажі Lada за вісім місяців 2025 року впали на 24,9% – до 211,3 тисячі автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичне агентство "Автостат".

Загалом у першому півріччі 2025-го в Росії було реалізовано 530,4 тисячі нових легкових автомобілів, а з урахуванням вантажівок і автобусів – 601,8 тисячі. Це на 28% менше ніж за аналогічний період минулого року:

продаж легкових машин знизився на 26%;

автобусів – майже на 60%;

великих вантажівок – на 55,9%.

Падіння пов'язане з низкою негативних факторів: високою ключовою ставкою Центробанку, посиленням умов автокредитування та демпінгом з боку китайських автомобілів, масово ввезених до країни у 2024 році.

Про проблеми російського автопрому