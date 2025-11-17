У нових авто Lada в Росії знайшли небезпечний дефект
- Нові Lada Vesta мають дефект, що заважає керувати авто через сильну вібрацію керма, яка виникає через браковані подушки двигуна.
- Продажі автомобілів Lada в Росії за вісім місяців 2025 року впали на 24,9% через низку економічних факторів і конкуренцію з китайськими авто.
Нові Lada Vesta надійшли росіянам з виробничим браком. Дефект заважає керувати авто, що може спровокувати ДТП.
Що відомо про масовий дефект російських Lada?
У нових Lada Vesta знайшли черговий заводський брак, особливо це відбувається в авто 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nexta Live.
Водії масово скаржаться, що кермо в автомобілі починає різко вібрувати, а вібрація така сильна, що заважає керувати автомобілем.
Причина – браковані подушки двигуна. Їх можна замінити за окремі кошти, але це не завжди вирішує проблему. Дилери визнають, що масовий дефект і, швидше за все, прийшов із заводу.
До слова, продажі Lada за вісім місяців 2025 року впали на 24,9% – до 211,3 тисячі автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичне агентство "Автостат".
Загалом у першому півріччі 2025-го в Росії було реалізовано 530,4 тисячі нових легкових автомобілів, а з урахуванням вантажівок і автобусів – 601,8 тисячі. Це на 28% менше ніж за аналогічний період минулого року:
- продаж легкових машин знизився на 26%;
- автобусів – майже на 60%;
- великих вантажівок – на 55,9%.
Падіння пов'язане з низкою негативних факторів: високою ключовою ставкою Центробанку, посиленням умов автокредитування та демпінгом з боку китайських автомобілів, масово ввезених до країни у 2024 році.
Про проблеми російського автопрому
Російський автопром у Росії за січень – вересень 2025 року через кризу скоротився на 20%. Продажі авто впали на 22% через недоступність автокредитів, спричинену підвищенням ключової ставки Центробанком. "АвтоВАЗ" скорочує виробничі плани на 2025 рік на 40% через обвал продажів автомобілів.
У другому кварталі 2023 року закрилося 137 автосалонів в Росії, а кількість дилерських контрактів зменшилася на 200 через падіння попиту та економічну стагнацію. Санкції та зубожіння населення призвели до падіння авторинку Росії на 25% за останній рік.
Продажі легкових китайських авто в Росії впали на 27% за січень – жовтень 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Ринкова частка китайського автопрому в Росії зменшилася до 54%, що є найнижчим показником за останні 5 років.