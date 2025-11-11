Скільки було продано авто в Росії з Китаю?

З початку року і до жовтня в Росії було продано лише 570 тисяч нових легкових авто з Китаю, передає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Крім того, загалом за перші 10 місяців цього року ринок нових машин скоротився на майже 20%, а ринкова частка китайського автопрому зменшилася аж до 54%. Таке суттєве зменшення частки китайських машин на російському авторинку відбулося вперше за останні 5 років.

Річ у тім, що китайські авто почали продаватися в Росію у 2020 році. У той час на них припадало до 3,8% ринку.

Вже у 2021 році частка зросла до 7%.

Справжній бум відбувся після повномасштабно вторгнення в Україну, адже з Росії пішли всі виробники. Відтак у 2022 році частка китайських автомобілів у загальних продажах зросла майже до 20%,

У 2023 році машини з Китаю захопили вже половину ринку.

А в деякі місяці 2024 року на китайські авто припадало до 70% продажів.

Цікаво! З російських телеграм-каналів відомо, що нові китайські автомобілі Geely, які були куплені росіянами, часто виходять з ладу. Йдеться як про несправність двигунів, так і про втрату керування під час руху. Наприклад, в однієї із власниць цього авто з Ростова-на-Дону виявили несправність двигуна всього лише після 5 днів їзди.

Як в Росії впало автовиробництво?