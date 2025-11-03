Що відбувається з автопромом у Росії?

За підсумками періоду з січня по вересень виробництво автомобілів у Росії обвалилося на 20%, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

Зокрема виробництво повернулося до найнижчих показників 2022 року. Спад в автопромі прискорюється щокварталу:

у січні – березні він становив 9,2% у річному вимірі; у другому кварталі – 23%; у третьому – вже 26,7%.

Зокрема у перший рік повномасштабної війни проти України автопром Росії втратив близько 50% виробництва, а загальний випуск автомобілів у Росії скоротився до 450 тисяч одиниць – найнижчого рівня з початку 1970 років. Тоді в СРСР ще не були запущені автозаводи у Горькому та Тольятті.

Зокрема ще до середини минулого року випуск машин досяг 80% від довоєнного рівня. Проте станом на зараз знову становить лише 50%. Це зазначив Яніс Клюге, науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки, у соцмережі Х.

Виробництво автомобілів у Росії скоротилося на 50% після запровадження санкцій, потім відновилося до 80% довоєнного рівня, але тепер знову впало до 50%,

– написав експерт.

Зверніть увагу! Рекордне падіння зафіксовано серед виробників вантажівок. Відомо, що їхнє виробництво скоротилося на 30% за дев’ять місяців і на 41% лише у вересні.

Що ще відомо про проблеми Росії?