По це повідомили російські ЗМІ.

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Чому росіяни перенесли концерт у Москві?

Пропагандистські ЗМІ 11 червня повідомили, що концерт, який планували провести у Москві до дня Росії, перенесли. Також окупанти скоротили список учасників.

Згодом було повідомлення про те, що захід перенесли на інший майданчик – у культурний центр "Моссовет" на Преображенській площі, а деякі так звані "зірки" взагалі не приїдуть на концерт.

Окупанти заявили, що причини таких змін і остаточний список номерів наразі невідомі. Також ширилася інформація про те, що виступи скасовують на тлі побоювання щодо атак України.

Нагадаємо, що на Московську область 17 травня було здійснено найбільшу атаку БпЛА за всю війну, через що російські пропагандисти почали говорити про відставання у "технологічних перегонах".

Україна згодом офіційно підтвердила, що дронова атака на Москву була здійснена українськими безпілотниками, також Генштаб подякував бригадам, які над цим працювали.

Після атаки стало відомо, що українські дрони вразили важливі об'єкти у Московській області, а це викликало депресію та апатію серед росіян, що свідчить про втрату Росією контролю над ситуацією.