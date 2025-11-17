Что известно о массовом дефекте российских Lada?

В новых Lada Vesta нашли очередной заводской брак, особенно это происходит в авто 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nexta Live.

Водители массово жалуются, что руль в автомобиле начинает резко вибрировать, а вибрация такая сильная, что мешает управлять автомобилем.

Причина – бракованные подушки двигателя. Их можно заменить за отдельные средства, но это не всегда решает проблему. Дилеры признают, что массовый дефект и, скорее всего, пришел с завода.

К слову, продажи Lada за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9% – до 211,3 тысячи автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Всего в первом полугодии 2025-го в России было реализовано 530,4 тысячи новых легковых автомобилей, а с учетом грузовиков и автобусов – 601,8 тысячи. Это на 28% меньше чем за аналогичный период прошлого года:

продажи легковых машин снизились на 26%;

автобусов – почти на 60%;

больших грузовиков – на 55,9%.

Падение связано с рядом негативных факторов: высокой ключевой ставкой Центробанка, ужесточением условий автокредитования и демпингом со стороны китайских автомобилей, массово ввозимых в страну в 2024 году.

О проблемах российского автопрома