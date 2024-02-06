Готовы идти на столицу: аграрии Латвии агрессивно требуют запретить продукты из России

Латвийские фермеры вышли на масштабную акцию протеста. В отличие от соседей Украины, они выбрали бойкот продукции агрессора.

Латвийские фермеры борются с российскими товарами

Волна протестов фермеров охватила не только соседей Украины, но и большую часть Европы. Акции перекинулись и на страны Балтии, однако местные фермеры демонстрируют всем пример того, как нужно расставлять приоритеты.

Интересно Особенности делового мира: о каких этических аспектах ведения дел стоит знать всем

Аграрии Латвии вышли на протесты в 16 городах страны. Их главное требование – полный запрет импорта пищевых продуктов и сельхозпродукции из России и Беларуси. Этот пункт они требуют выполнить немедленно.

Мы передали премьер-министру и министру сельского хозяйства требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений,

– заявил Юрис Лаздиньш, организатор акции и председатель организации Zemnieku saeima.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Фермеры выехали на дороги своими тракторами. Если местное правительство не выполнит их требований, то они готовы ехать в столицу и отстаивать свои интересы там.

Кроме запрета импорта российских товаров латвийские фермеры требуют восстановить сниженную на 5% ставку НДС на фрукты и овощи. Также они требуют сокращения бюрократических процедур и облегчения доступа к программам финансирования.