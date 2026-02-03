LC Waikiki хочет открыть 10 магазинов в Украине: уже выбрали некоторые города

Турецкая сеть магазинов одежды LC Waikiki планирует значительное расширение в Украине. У большинства есть запросы на открытие точек районных центрах –небольших городах.

Где LC Waikiki будет открывать магазины в 2026 году?

В этом году компания планирует открыть 10 магазинов в разных регионах страны, сообщает LIGA.net.

За три квартала 2025 года компания, по данным YouControl, получила выручку в 4 миллиарда гривен – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас на разных стадиях готовности более 10 торговых точек, которые планируем открыть в 2026-м. Это разные по площади магазины (800 – 2 000 квадратных метров). Какие-то на этапе строительства, какие-то на этапе договора или рассмотрения,

– рассказал директор представительства компании в Украине Алексей Гришко.

Сейчас компания тестирует спрос не в областных, а в районных центрах. В частности, есть запрос на открытие в таких локациях, как Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Белая Церковь.

К слову, на днях турецкий fashion-бренд LC Waikiki открыл новый магазин в столичном торгово-развлекательном центре Cosmo Multimal, сообщила консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA).

Это первое открытие его локации в Киеве с 2022 года.

Открытие первого с начала полномасштабной войны магазина LC Waikiki в Киеве - это важный сигнал для всего рынка торговой недвижимости и fashion-ритейла. Международные бренды тщательно оценивают риски, трафик и покупательную способность, поэтому решение LC Waikiki снова инвестировать в развитие свидетельствует о восстановлении доверия к украинскому рынку,

– прокомментировала руководитель проектов RDA Алина Абрамцева.

Новости модных брендов