Lego вернется в пластик на основе нефти: почему разочаровали другие материалы

Попытка Lego улучшить свое влияние на экологию завершилась провалом. Новые материалы создали еще больше проблем.

Неудачный экологический эксперимент

Популярный производитель игрушек из Дании сообщил о неудаче в попытке уменьшить количество выбросов углерода. Компания не смогла найти лучшую альтернативу для пластика на основе нефти.

Читайте также McDonald’s повысил цену на франшизу: почему гигант прибег к такому шагу впервые за 30 лет

Некоторое время свои конструкторы Lego производил из переработанного полиэтилентерефталата (RPET). В результате было зафиксировано, что выбросы углерода только увеличились.

Мы протестировали сотни и сотни материалов. Просто невозможно было найти такой материал,

– жалуется генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Еще в 2020 году Lego пообещал заменить пластиковые кубики на нефтяной основе более экологически чистым материалом. Разработчики протестировали множество вариантов, но все они оказались бездейственными.

Сложность заключалась в том, что кубики из новых материалов должны иметь такой же цвет, блеск и звучание, как пластик. Пока найти такой ответчик не удается.

Также стоит отметить, что Lego переживает далеко не самые лучшие времена. В первой половине 2023 года операционная прибыль компании снизилась на 19%.