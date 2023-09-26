Lego вернется в пластик на основе нефти: почему разочаровали другие материалы
Источник:Financial Times
Попытка Lego улучшить свое влияние на экологию завершилась провалом. Новые материалы создали еще больше проблем.
Неудачный экологический эксперимент
Популярный производитель игрушек из Дании сообщил о неудаче в попытке уменьшить количество выбросов углерода. Компания не смогла найти лучшую альтернативу для пластика на основе нефти.
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Некоторое время свои конструкторы Lego производил из переработанного полиэтилентерефталата (RPET). В результате было зафиксировано, что выбросы углерода только увеличились.
Мы протестировали сотни и сотни материалов. Просто невозможно было найти такой материал,
– жалуется генеральный директор Lego Нильс Кристиансен.
Еще в 2020 году Lego пообещал заменить пластиковые кубики на нефтяной основе более экологически чистым материалом. Разработчики протестировали множество вариантов, но все они оказались бездейственными.Важно! Сложность заключалась в том, что кубики из новых материалов должны иметь такой же цвет, блеск и звучание, как пластик. Пока найти такой ответчик не удается.
Также стоит отметить, что Lego переживает далеко не самые лучшие времена. В первой половине 2023 года операционная прибыль компании снизилась на 19%.