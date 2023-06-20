Повлияет ли возврат налогов на льготные кредиты для бизнеса: однозначный ответ эксперта

Уже скоро Верховная Рада должна проголосовать за отмену льготных налогов. Предприниматели обеспокоены, не повлияет ли такой шаг на льготные кредиты, которые можно получить по программе "5-7-9".

Возвращение довоенных налогов вызвало множество дискуссий в среде предпринимателей. Один из главных вопросов – останется ли потребность в льготных кредитах по программе "5-7-9". По мнению экспертов, может измениться динамика их согласования, передает 24 Канал.

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Что будет с программой льготных кредитов

По мнению главы департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксаны Шульги, возврат довоенных налогов не должен оказать существенного влияния на получение предпринимателями льготных кредитов.

Речь может идти об отсрочке планов малого и среднего бизнеса на получение кредита, но вряд ли кто-то будет вообще отказываться от этой идеи. Она также напомнила, что возврат налогов – это одно из условий МВФ и ЕС, поэтому отменять такое стратегическое решение никто не будет.

То есть, со стратегической стороны, возврат довоенной налоговой базы для предпринимателей малого и среднего бизнеса является необходимым шагом для дальнейшего снижения инфляции, но главным образом – для удержания экономики Украины в стабильном состоянии,

– сказала Шульга.

Оксана Шульга уверена, что бизнес продолжит брать льготные кредиты

Что касается льготных кредитов, они помогут стимулировать малый и средний бизнес. Особенно уместны они для тех, кто пострадал от действий российских оккупантов.

Согласно прогнозам, уже во втором полугодии количество видных кредитов должно составить 80 тысяч. Этому могут способствовать такие факторы, как освобождение украинской территории, низкая инфляция и мощная поддержка Украины от международных партнеров.