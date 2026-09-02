Отключат уже 3 сентября: для абонентов lifecell подготовили масштабные изменения
Мобильный оператор lifecell с 3 сентября 2026 года полностью прекращает работу сети 3G в сотнях населенных пунктов 17 областей Украины. Освободившиеся частоты будут переведены на 4G, что позволит ускорить мобильный интернет и улучшить качество связи в часы пиковой нагрузки.
Что изменится для абонентов lifecell
С 3 сентября 2026 года мобильный оператор начнет отключать сеть 3G в ряде населенных пунктов 17 областей Украины, сообщили в компании.
Ожидается, что это увеличит пропускную способность сети, скорость мобильного интернета и стабильность соединения при значительной нагрузке.
Изменения одновременно произойдут в Житомирской области, Николаевской области, за исключением Николаева, а также еще в 468 населенных пунктах 15 областей Украины. Речь идет о населенных пунктах в:
- Винницкой области;
- Волынской области;
- Закарпатской области;
- Запорожской области;
- Киевской области;
- Кировоградской области;
- Львовской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Ровенской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Хмельницкой области;
- Черкасской области;
- Черниговской области.
Оператор переведет частоты 2100 МГц, которые сейчас используются для 3G, на технологию 4G (LTE). После этого у сети будет больше ресурсов для передачи данных.
Настройка сети продлится еще несколько недель после начала отключения 3G. В этот период оператор также будет расширять полосу 4G до максимальной ширины 20 МГц.
Нужно ли что-то делать со смартфоном
Для большинства абонентов переход произойдет автоматически. По данным lifecell, 88% пользователей в населенных пунктах, которых касаются изменения, уже имеют смартфоны и SIM-карты с поддержкой 4G.
Если телефон и SIM-карта поддерживают LTE, но технология не активирована, достаточно включить 4G/LTE в настройках смартфона. Другая ситуация со старой SIM-картой, которая не поддерживает 4G:
- карту придется заменить на USIM или eSIM.
- Для абонентів lifecell із населених пунктів, яких стосується відключення 3G, така заміна до 10 жовтня 2026 року коштуватиме всього 0,01 гривни. Номер при цьому збережеться.
- Если же сам смартфон не поддерживает LTE, одной замены SIM-карты будет недостаточно. Для использования 4G понадобится устройство с поддержкой этой технологии.
В то же время около 9% абонентов в указанных населенных пунктах пользуются телефонами, работающими в сети 2G. Для них после отключения 3G ничего не изменится.