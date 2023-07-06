Благодарность за беспозвоночность и покорность: Россия подарит Лукашенко завод Volvo

Российские оккупанты решили поблагодарить белорусского диктатора Александра Лукашенко за верность. Заброшенный цивилизованной компанией завод будет даром за попустительство в войне против Украины.

Российские оккупанты взялись за имущество западных компаний, решивших покинуть их рынок из-за войны против Украины. Верные сторонники врага в Беларуси уже бросились выпрашивать имущество цивилизованных корпораций.

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Завод Volvo как благодарность за верность

Посольство Беларуси в России уже составило список объектов, принадлежавших западным компаниям, и надеется получить хотя бы часть из них. Один из них вскоре станет собственностью Лукашенко.

В частности, речь идет о бывшем заводе грузовых автомобилей Volvo, расположенном возле Калуги. Белорусский диктатор уже сумел выпросить объект у губернатора региона Владислава Шапши.

Завод новый, но использовать его потенциал белорусам вряд ли удастся. Они хотят делать там грузовики МАЗ, пассажирские автобусы и электрический транспорт. Учитывая галактическую разницу между шведским и белорусским автопромом, можно уже сочинять анекдоты и мемы о машинах, которые белорусам удастся реализовать на этом предприятии.

Напомним, что Volvo Group ушел с российского рынка еще в 2022 году, а свою дочернюю компанию закрыл.