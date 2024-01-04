Во Львове на приватизацию отдали историческое здание в самом центре: какая стоимость объекта

Фонд государственного имущества продолжает процесс приватизации, приносящей в бюджет миллионы гривен. На торги выставили историческое здание в центре Львова.

Приватизация исторического здания

19 января состоится аукцион по продаже дома, расположенного на просп. Шевченко, 9 во Львове. Раньше здесь был главный корпус Института банковского дела.

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Стартовая стоимость трехэтажного кирпичного дома в центре города Льва составляет 11,77 миллиона гривен без НДС. Общая площадь объекта – 1 382 квадратных метров.

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Сейчас здание находится на балансе Государственного научного учреждения "Институт модернизации образования". Объект построили в 1849 году, стиль здания – классицизм. В 1985 году сооружение внесли в перечень памятников архитектуры и градостроительства местного значения.

С 2018 года здание арендует ООО "АйКю Холдинг", основатель – отец председателя Львовской ОВА Зиновий Козицкий. Договор аренды должен сохранить силу и для нового владельца объекта после проведения торгов.