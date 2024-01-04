Приватизація історичної будівлі

19 січня відбудеться аукціон з продажу будинку, що розташований на просп. Шевченка, 9 у Львові. Раніше тут був головний корпус Інституту банківської справи.

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Стартова вартість триповерхового цегляного будинку у центрі міста Лева складає 11,77 мільйона гривень без ПДВ. Загальна площа об'єкта – 1 382 квадратних метрів.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Зараз будівля перебуває на балансі Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти". Об'єкт звели у 1849 році, стиль будівлі – класицизм. У 1985 споруду внесли до переліку пам'яток архітектури та містобудування місцевого значення.

З 2018 року будівлю орендує ТОВ "АйКю Холдинг", засновник – батько голови Львівської ОВА Зіновій Козицький. Договір оренди повинен зберегти чинність і для нового власника об'єкта після проведення торгів.