В Николаеве может появиться еще один McDonald's: где откроется ресторан

В Николаеве может появиться второй ресторан McDonald’s. Возле будущего заведения уже заметили рекламные ситилайты, а само здание находится на заключительном этапе подготовки.

Ресторан уже готовят к открытию

Новый ресторан могут открыть недалеко от рынка "Колос". Планы по этой локации у McDonald’s появились еще до начала полномасштабной войны, пишет UCSC.

На месте будущего заведения ведутся строительные и отделочные работы. Местные жители сообщают, что внутри уже устанавливают оборудование, а территорию вокруг здания благоустраивают.

Отдельные элементы оформления уже выполнены в фирменном стиле McDonald’s. Возле здания также продолжаются работы по благоустройству. Дополнительным подтверждением планов сети стало то, что на официальном сайте McDonald’s в разделе вакансий появился новый ресторан в Ингульском районе по адресу улица Строителей, 3-Б.

McDonald’s в Николаеве / фото UCSC

Когда откроется McDonald’s в Николаеве

Точной даты начала работы нового ресторана пока нет. McDonald’s официально не подтверждал ни дату открытия, ни полный формат работы заведения.

В то же время подготовка, судя по информации местных СМИ, уже находится на завершающей стадии. Если ресторан откроется, он станет вторым McDonald’s в Николаеве. Первое заведение сети работает на Центральном проспекте.

К слову, весной цены на бургеры и комбо-наборы в McDonald’s в Украине выросли: например, Биг Мак теперь стоит до 159 гривен, а Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен.

Часть популярных позиций подорожала на 20–30 гривен, а некоторые комбо фактически приблизились к уровню европейских цен. Так фаст-фуд становится менее доступным для повседневных расходов, что особенно ощутят на себе студенты, семьи с детьми и офисные работники.

В то же время часть бюджетных позиций компания пока оставила без существенных изменений. Практически не изменились цены на соусы, воду, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".