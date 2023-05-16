Догнать довоенные показатели: McDonald's возобновил работу еще в двух городах

Рестораны быстрого питания McDonald's постепенно возобновляют работу. Известное заведение вернулось в еще два украинских города.

Всемирная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's после полномасштабного вторжения российских окупантов прекратила работу в Украине. Сейчас компания пытается возобновлять деятельность везде, где это возможно.

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Открытие McDonald's в Полтаве и Кременчуге

Как сообщила пресс-служба компании, 16 мая возобновили работу рестораны в Полтаве и Кременчуге. Также McDonald's заявляет, что в настоящее время уже возобновил работу более 70% ресторанов в Украине. Всего в Украине работает 87 заведений McDonald's.

В результате прекращения деятельности с началом войны McDonald's понес бешеные убытки. Чистый убыток по итогам 2022 года составил 2,04 миллиарда гривен. Компания аргументировала закрытие всех заведений заботой о безопасности своих работников.

Возобновлять работу в южной и восточной части Украины компания начала в конце марта. Тогда McDonald's вернулся в Одессу и Одесскую область.

Следующий возврат состоялся в Днепре, там 25 апреля снова заработали 5 ресторанов McDonald's.